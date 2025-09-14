هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر

أعلنت صحيفة هأرتس العبرية، أنه من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مشاورات مع الوزراء ومسؤولي الأمن بشأن العملية المخطط لها في غزة.

قبل الاجتماع، ناشد منتدى الرهائن وعائلات المفقودين الموظفين المحترفين في فرق التفاوض والأمن، وحثّهم على بذل كل ما في وسعهم لمنع إلحاق الأذى بالرهائن الأحياء.

وجاء في البيان: "لا تسمحوا بإلحاق الأذى المتعمد بالرهائن، والذي يمكن منعه، يا قادة الأجهزة الأمنية، لا تخطئوا، ستتحملون مسؤولية كل رهينة يتعرض للأذى".

وأضاف المنتدى أن "نتنياهو عازم على شن حرب لا نهاية لها لأسباب سياسية، مع تعريض جميع الرهائن الثمانية والأربعين للخطر عن علم وبشكل فوري. إن التاريخ والأخلاق والقيم الجوهرية للمجتمع الإسرائيلي لن تغفر لأي شخص يُمكّن من القيام بهذه التضحية التي يسعى رئيس الوزراء إلى تحقيقها".

وتابع المنتدى ، مرّ عامان على السابع من أكتوبر، عامان على أكبر هجران في تاريخ إسرائيل ، لا تتبعوا هذا الطريق! و نص البيان: "أبرموا صفقة شاملة لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.. أنهوا هذه الحرب".