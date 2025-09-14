قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
أخبار العالم

هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر

فرناس حفظي

أعلنت صحيفة هأرتس العبرية، أنه من  المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو، الأحد، مشاورات مع الوزراء ومسؤولي الأمن بشأن العملية المخطط لها في غزة.

قبل الاجتماع، ناشد منتدى الرهائن وعائلات المفقودين الموظفين المحترفين في فرق التفاوض والأمن، وحثّهم على بذل كل ما في وسعهم لمنع إلحاق الأذى بالرهائن الأحياء. 

وجاء في البيان: "لا تسمحوا بإلحاق الأذى المتعمد بالرهائن، والذي يمكن منعه، يا قادة الأجهزة الأمنية، لا تخطئوا، ستتحملون مسؤولية كل رهينة يتعرض للأذى".

وأضاف المنتدى أن "نتنياهو عازم على شن حرب لا نهاية لها لأسباب سياسية، مع تعريض جميع الرهائن الثمانية والأربعين للخطر عن علم وبشكل فوري. إن التاريخ والأخلاق والقيم الجوهرية للمجتمع الإسرائيلي لن تغفر لأي شخص يُمكّن من القيام بهذه التضحية التي يسعى رئيس الوزراء إلى تحقيقها".

 وتابع  المنتدى ، مرّ عامان على السابع من أكتوبر، عامان على أكبر هجران في تاريخ إسرائيل ،  لا تتبعوا هذا الطريق! و نص البيان: "أبرموا صفقة شاملة لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.. أنهوا هذه الحرب".

