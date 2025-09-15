تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي وتطبيق احكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة في العام الدراسي الجديد

وفي هذا الإطار ، أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 المقرر انطلاقه رسميا 20 سبتمبر 2025



وقد حددت لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي التي أصدرها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مخالفات السلوك التي تستوجب عقاب الطلاب خلال العام الدراسي الجديد

وأكدت لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي أن المخالفات تُصنف إلى 4 مستويات وذلك حسب درجتها، وشدة خطورتها، وتأثير ارتكابها على الطالب، وعلى البيئة التعليمية، والمجتمع بشكل عام، ويتم تنفيذ الإجراءات الخاصة بكل منها حسب أحكام هذه اللائحة، على أن يتم توثيق كل منها، وفقًا للنظم والنماذج المعتمدة، والتعامل معها وفق القيم والأنظمة التربوية.

مخالفات الدرجة الأولى (البسيطة)

التأخر عن الطابور الصباحي أو عدم المشاركة فيه، دون عذر مقبول

التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية، دون عذر مقبول

عدم الالتزام بالزي المدرسي، أو الرياضي الخاص بالمدرسة، دون عذر مقبول

تطويل الشعر للأولاد أو القصات الغريبة للأولاد والبنات

عدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية، دون عذر مقبول

عدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه، مثل عدم المحافظة على الهدوء، والانضباط أثناء الحصة، وإصدار أصوات غير لائقة داخل الصف أو خارجه.

النوم أثناء الحصة الدراسية أو الأنشطة المدرسية الرسمية دون مبرر، بعد التأكد من الحالة الصحية للطالب

تناول الطعام أثناء الحصص، وأثناء طابور الصباح، دون مبرر أو إذن، وبعد التأكد من الحالة الصحية للطالب

عدم الالتزام بتسليم الواجبات، والتكليفات الموكلة إليه في الوقت المحدد

سوء استعمال الأجهزة الإلكترونية كالحاسوب اللوحي، وغيرها أثناء الحصة الدراسية، ويشمل ذلك ممارسة الألعاب الإلكترونية، ووضع السماعات في الصف، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية.

مخالفات الدرجة الثانية (متوسطة الخطورة)

التغيب عن المدرسة، دون عذر مقبول في أي وقت، بما فيها قبل وبعد الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع، وقبل الامتحانات

الدخول إلى الفصل والخروج منه وقت الحصة، دون استئذان

عدم حضور الأنشطة والفعاليات المدرسية، دون عذر مقبول

التحريض على الشجار، أو تهديد أو تخويف أي من الزملاء في المدرسة

إتيان ما من شأنه مخالفة الآداب العامة أو النظام العام بالمدرسة، وقيم وعادات المجتمع كالتشبه بالجنس الآخر في الملبس والمظهر كقصات الشعر، ووضع مساحيق التجميل على سبيل المثال

الكتابة على الأثاث المدرسي، أو مقاعد الحافلات المدرسية

اللعب بجرس الإنذار أو المصعد

إحضار الهاتف المحمول، أو إساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية بالمدرسة.

مخالفات الدرجة الثالثة (الخطيرة)

التنمر بأنواعه، وأشكاله المختلفة

الغش أو الشروع فيه

نقل ونسخ الواجبات والتقارير، والأبحاث أو المشاريع، ونسبتها لنفسه

الإساءة اللفظية، والتطاول على الطلاب أو العاملين أو ضيوف المدرسة

التدخين داخل حرم المدرسة، وحيازة أدواته

رفض التجاوب مع تعليمات التفتيش أو تسليم المواد الممنوعة

الخروج من المدرسة دون إذن، أو الهروب منها أثناء اليوم الدراسي

محاولة التشهير بالزملاء، والعاملين بالمدرسة في وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة لهم

انتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية، أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة

إتلاف أو تخريب أثاث وأدوات المدرسة، ومرافقها، والاستيلاء عليها، والعبث والتخريب

إتلاف الحافلات المدرسية، وإيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق

الاعتداء على سلامة جسد الآخرين بالمدرسة، غير المؤدي إلى حدوث أي إصابات للمعتدى عليه (الاعتداء الجسدي)

عدم اتباع تعليمات الأمن والسلامة، وتصوير، وحيازة، ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة والطلاب، دون إذن منهم، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات، وفق تقدير لجنة الحماية المدرسية.

مخالفات الدرجة الرابعة (شديدة الخطورة)

وتتمثل في في ارتكاب أفعال تمثل جرائم جنائية، يعاقب عليها القانون.

آلية التعامل مع المخالفات

يتم تطبيق العقوبات المتدرجة التالية في حالة ارتكاب الطالب أيًّا من المخالفات المذكورة في المواد السابقة، كالتالي :

التنبيه الشفوي

التنبيه الكتابي

قيام الطالب بأداء مهام مدرسية إضافية وبعد انتهاء اليوم الدراسي

قيام الطالب بأداء مهام وأعمال أخرى مدرسية إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي

خصم بعض أو كل درجات السلوك في مادة أو أكثر

تحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي، واستدعاء ولي الأمر

الفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوع

الفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعين

الفصل المؤقت من المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسي

الفصل المؤقت من المدرسة لمدة عام دراسي كامل

النقل تأديبيًّا إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب لنظام الدراسة من الخارج.

إجراءات تطبيق العقوبات

في كل الحالات يقوم من يطبق العقوبة بتوثيق المخالفة، وقرار العقوبة، ورفعها للجنة الحماية المدرسية، وإخطار ولي الأمر، وتوضع في ملف الطالب، وفي حالة إذا كانت المخالفة قد تسببت بضرر مادي، يلتزم ولي الأمر بأداء قيمة إصلاح أو استبدال ما تم إتلافه، وفي حالات المخالفات من الدرجة الرابعة يجب على مدير المدرسة إخطار السلطات المختصة، وإيقاف الطالب عن الدراسة حتى انتهاء السلطات المختصة من التحقيق، وإصدار قرارها في المخالفة.

ويتم تطبيق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الأولى، ويقوم بتوقيعها المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة، على أن تُطبَق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، وفي حالة ارتكاب الطالب مخالفة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يقوم المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة برفع تقرير بالمخالفة لمدير المدرسة؛ لاتخاذ الإجراء المناسب.

وتطبق العقوبات في كل المخالفات من الدرجة الثانية، ويقوم بتوقيعها مدير المدرسة، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، كما تطبق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الثالثة، وتقوم بتوقيعها لجنة الحماية المدرسية، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، وفي حالة قرار اللجنة بتطبيق العقوبتين الأخيرتين يرفع الأمر للجنة الحماية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ القرار، وفي حال امتناع ولي الأمر عن الحضور أو إرسال من ينوب عنه عند استدعائه، أو التعاون مع المدرسة فيما يتعلق بمخالفات سلوك الطالب، يتم تحويل الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية لإجراء اللازم، ويتم إخطار ولي الأمر بخطاب رسمي أو رسالة نصية من نظام الرسائل الرسمي للوزارة، أما في حال عدم إمكانية تقويم سلوك الطالب حسب تقييم وتوصية الإخصائي النفسي في نهاية العام الدراسي، يتم إصدار قرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص بإيقاف قيده في المدارس، والحرمان الكامل من الالتحاق بها، والانتقال إلى نظام تعليم المنازل أو العمال بحسب الأحوال، ويُتخَذ قرار الفصل النهائي من نظام التعليم النظامي إلى نظام التأهيل المهني أو العمال حال نفاد كل وسائل العلاج.