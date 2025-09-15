قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني: إسرائيل لا تعترف بأي إطار قانوني وتحظي بدعم غربي أمريكي
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
البهى عمرو

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر.

أدان مشروع البيان الصادر عن القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية في الدوحة بشدة أي محاولات تقوم بها إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة منذ عام 1967، تحت أي ذريعة أو مسمى.

واعتبر البيان أن هذه الممارسات تشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما أنها تمثل سياسة تطهير عرقي مرفوضة كليا.

وأكد البيان ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار غزة، سياسيا وفنيا، داعيا الدول المانحة إلى تقديم الدعم والمشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وجدد مشروع البيان إدانته للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر، مؤكدا التضامن الكامل معها، والتشديد على احترام سيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما رحب بموقف مجلس الأمن الدولي الذي أدان العدوان وأعرب عن دعمه لقطر، في انسجام تام مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

مخاطر غياب المساءلة الدولية

وأشار البيان إلى أن صمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة قد شجع إسرائيل على التمادي في عدوانها، وأدى إلى تكريس سياسة الإفلات من العقاب، مما يُضعف النظام القانوني الدولي ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد مشروع البيان على الدعم الكامل لدولة قطر، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي وما يرافقه من جرائم إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وحصار وتجويع، وممارسات استيطانية، يقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، ويهدد جهود تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الحالية والمستقبلية.

الهجوم على الوساطة الدولية

أدان البيان بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي غير الشرعي الذي استهدف مقر استضافة الوفود التفاوضية في قطر، واعتبره تصعيدًا خطيرًا وعدوانا صارخا على دولة عربية وإسلامية عضو في الأمم المتحدة، ويكشف عن عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وأكد البيان وقوف الدول المشاركة إلى جانب قطر، ودعمها في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقًا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

ووصف البيان العدوان على الأراضي القطرية، التي تضطلع بدور الوساطة في جهود وقف الحرب على غزة، بأنه انتهاك مباشر للعمل الدبلوماسي الهادف إلى إحلال السلام، وحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد.

كما عبر عن دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفض بشكل قاطع كافة محاولات تبريره، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ويقوّض مساعي التوصل إلى حل سياسي عادل.

السيسي القناة الأولى قطر العدوان الإسرائيلي

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

