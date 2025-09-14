قريبا.. بصمات طبية جديدة في قلب عروس الدلتا مستشفى السنطة الجديد.. حياة جديدة لأهالي السنطة والقرى المحيطة

يتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن كثب مراحل تنفيذ مستشفى السنطة الجديد، المشروع الطبي الذي يُعد صرحًا متكاملًا يترك بصماته في قلب عروس الدلتا. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم رعاية طبية متقدمة لأهالي السنطة والقرى المجاورة، ويعكس التزام الدولة بتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمة العلاجية المجانية.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن المستشفى يُقام على مساحة 4800 متر مربع، ويضم 190 سريرًا، و23 حضّانة، وقسمًا للطوارئ، و5 غرف عمليات، وغرفتي ولادة طبيعية وقيصرية، و2 عنبر عناية مركزة بإجمالي 15 سريرًا، بالإضافة إلى مجموعة من العيادات الخارجية التي تغطي التخصصات المختلفة، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الصحية بالمحافظة.

وشدد اللواء أشرف الجندي على متابعة التنفيذ لحظة بلحظة، والالتزام بالجداول الزمنية، لتكون هذه الخطوة الجديدة بداية حياة أفضل للمواطنين، ويترك المشروع بصماته الواضحة في قلب الدلتا، كصرح طبي عصري يلبي احتياجات الجميع.

انجاز طبي

من جانبه، أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مستشفى السنطة الجديد يُنفذ وفق أحدث المعايير الهندسية والطبية، ليصبح نموذجًا للصروح الطبية الحديثة التي تدعم التنمية الصحية بالمحافظة وتلبي تطلعات المواطنين في كل التخصصات.