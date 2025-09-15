قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في بنها

أعلنت محافظة القليوبية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، عن عدد من المناطق بمدينة بنها، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها شركة الكهرباء بالقليوبية.



وقالت المحافظة إن المناطق التي سيشملها الانقطاع هي مناطق نايل فيو 1 و2 و3 و4، ومنطقة مستشفى الحميات 1، ومناطق تقسيم العناني 1 و2، وقرية كفر الجزار 1 و2، ومنطقة كلية التجارة 1 و2، ومنطقة كوبرى الفحص 1.



وأوضحت المحافظة في بيان، أن فترة الانقطاع ستبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا، على أن يعود التيار تدريجيًا عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.



وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع مناشدة الأهالي وأصحاب المصالح بالمناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.