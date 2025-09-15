قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر

ملك و ملكة إسبانيا
ملك و ملكة إسبانيا
أ ش أ

 يبدأ ملك إسبانيا فيليب السادس وملكة إسبانيا غدا /الثلاثاء/ زيارة دولة إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. 


وسيرافق الملك والملكة، خلال زيارتهما الأولى إلى مصر والتي تستمر لمدة 4 أيام، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس.


وذكرت سفارة إسبانيا بالقاهرة نقلاً عن الخارجية الإسبانية اليوم /الاثنين/ أن الرئيس السيسي سيستقبل الملك والملكة في قصر الاتحادية، حيث ستُقام مراسم استقبال رسمية.


كما سيقوم ملك وملكة إسبانيا بسلسلة من الزيارات لمشاريع اقتصادية وثقافية وعلمية إسبانية في القاهرة والأقصر، بما في ذلك البعثات الأثرية.


وسيُعقد خلال الزيارة منتدى الأعمال الإسباني المصري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 


تأتي الزيارة في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وإسبانيا، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عقب زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا في فبراير 2025.


وتمثل هذه الزيارة فرصة سانحة لمواصلة تعزيز الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعاونية والإنسانية العميقة القائمة بين مصر وإسبانيا.

ملك ملكة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

محمد سلماوي

تكريم محمد سلماوي فى مهرجان VS-FILM

شفيق نور الدين

فى ذكراه.. شفيق نور الدين ترك الفن وباع ألبان وخبزا

إسماعيل ياسين

فى ذكراه.. إسماعيل ياسين خطف سمكة من فم قطة.. والملك فاروق أدخله مستشفى المجانين

بالصور

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد