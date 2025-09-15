قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟

قمة الدوحة
قمة الدوحة
خاص صدى البلد

تشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم، قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي شنه الاحتلال الأسبوع الماضي واستهدف مسؤولين من حماس في قطر.

ويأتي الاجتماع بعد إدانة دولية واسعة النطاق للهجوم الإسرائيلي، لا سيما من دول الخليج، في مسعى لاتخاذ موقف جماعي.

وتأتي هذه القمة بعد عقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية اجتماعا تحضيريا مغلقا، أمس الأحد، في الدوحة لمناقشة مسودة بيان، على أن يُعرض على القادة للخروج بقرار موحّد.

قمة عربية إسلامية في ظل ظروف استثنائية

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه لا يخفى على أحد أن القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها قطر تأتي في ظل ظروف استثنائية، حيث يتطلع الكثيرون إلى إجراءات عملية وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي. 

وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد - إنه رغم أن القانون الدولي يمنح الدول الحق في اتخاذ تدابير مضادة لمواجهة الممارسات التي تخالف القانون الدولي، إلا أن القمة قد تكتفي ببيان سياسي جامع، وهذا يعود إلى عدة أسباب معقدة ومتشابكة.

غياب الإجماع السياسي بين الدول

وأوضح إنه أحد أبرز الأسباب؛ هو غياب الإجماع السياسي بين الدول المشاركة. فتتباين مواقف الدول تجاه الصراع، وتختلف أولوياتها ومصالحها الوطنية بشكل كبير. فبعض الدول لديها علاقات مع إسرائيل أو تخشى من تداعيات اتخاذ إجراءات عقابية قد تؤثر على استقرارها الاقتصادي والسياسي، بينما البعض الآخر يدعو إلى موقف أكثر حزماً. وهذا التباين يجعل من الصعب جداً التوافق على خطوات عملية وموحدة تتجاوز الإدانة اللفظية.

العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية سلاح ذا حدين

وأضاف الدكتور أيمن سلامة، أن التدابير المضادة التي يتحدث عنها القانون الدولي، مثل العقوبات الاقتصادية أو الدبلوماسية، قد تكون سلاحاً ذا حدين. فالدول العربية والإسلامية مترابطة اقتصادياً وسياسياً مع القوى الكبرى التي تدعم إسرائيل، وأي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى ردود فعل غير مرغوبة من هذه القوى، مما قد يضر بمصالحها العليا. لذا فإن الإقدام على مثل هذه الإجراءات يتطلب تنسيقاً عالياً وقدرة على تحمل النتائج، وهو ما لا يبدو متوفراً بشكل كافٍ.

واختتم أستاذ القانون الدولي، إنه رغم أن دولاً مثل ماليزيا قد اتخذت تدابير فردية، فإن هذه الخطوات لا ترقى إلى مستوى إجراءات جماعية يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً على الأرض. وإن الهدف الأساسي للقمة في هذه المرحلة قد يكون هو توحيد الصوت السياسي وتشكيل جبهة دبلوماسية قوية للضغط على المجتمع الدولي، بدلاً من اتخاذ خطوات فردية أو جماعية قد تكون تداعياتها غير محسوبة. وإن القانون الدولي يوفر الأدوات، لكن السياسة هي من يحدد متى وكيف تستخدم هذه الأدوات.

قمة الدوحة قطر القمة العربية الإسلامية الهجوم الإسرائيلي الدول العربية والإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

غزة

تصعيد جديد.. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف الاحتلال في منطقة الكرامة بغزة

نتنياهو

نتنياهو يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في القدس المحتلة

أوكرانيا

المجلس الأوروبي: ندعم أوكرانيا ماليا ودبلوماسيا وعسكريا

بالصور

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد