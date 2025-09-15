قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ترامب يهاجم أوروبا: عقوباتكم على روسيا ناعمة

ترامب
ترامب
البهى عمرو

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا "غير صارمة بما يكفي"، مؤكدًا استعداده لفرض المزيد من العقوبات شريطة أن يشدد الأوروبيون إجراءاتهم لتتوافق مع خطواته.

وقال ترامب في تصريحات صحفية بولاية نيوجرسي قبيل صعوده الطائرة: "أوروبا تواصل شراء النفط من روسيا، وأنا لا أريدهم أن يشتروا النفط منها. العقوبات التي يفرضونها ليست صارمة بما يكفي، وأنا مستعد لفرض عقوبات، لكن سيتعين عليهم تشديد إجراءاتهم لتتوافق مع ما أقوم به".

وأضاف: "سواء تعلق الأمر بالغاز الطبيعي أو حتى السجائر، لا يهمني، ليس من المفترض أن يشتروا من روسيا، بينما نحن ننفق أموالًا طائلة على المساعدات".

وتابع ترامب: "نحن فقط نبيع الأسلحة لحلف شمال الأطلسي، وهذا أمر مُذهل حقًا. بايدن أنفق 350 مليار دولار، أما أنا فلم أنفق شيئًا، بل نربح المال. لكنني أريد أن أوقف القتل".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "بعض الدول الأعضاء في الناتو تحصل على النفط الروسي بطرق غير مباشرة"، موضحًا: "يبدو أنهم يشترون النفط عبر دولتين تقومان بإعادة بيعه، ليس جميع دول الحلف، بل دول مهمة جدًا فيه. وهذا ليس هو الاتفاق".

يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إذ استهدفت العقوبات القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، إضافة إلى إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

