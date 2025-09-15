مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بدفن جثة أمين مخازن أنهى حياته بـ "سم الفئران" ثم قطع شرايين يده في بولاق الدكرور، بسبب ترك زوجته منزل الزوجية لخلافات متكررة بينهما بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من شرطة النجدة بإقدام شخص يعمل أمين مخازن على إنهاء حياته داخل منزله بمنطقة بولاق الدكرور عن طريق تناول سم فئران، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارة إسعاف وتم نقل الجثمان لثلاجة الموتى للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى حدثت بينه وبين زوجته خلافات ولتكرر المشاجرات بينهما تركت منزل الزوجية فقرر إنهاء حياته.