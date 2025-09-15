إجراءات أمنية على أعلى مستوى لاستقبال الوفود المشاركة في القمة العربية الإسلامية

قال جمال الوصيف، مراسل القاهرة الإخبارية من الدوحة، إن العاصمة القطرية الدوحة تشهد استعدادات مكثفة لاستضافة القمة العربية الإسلامية، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق للطرقات الرئيسية، مع بدء توافد الوفود الرسمية. وتأتي هذه القمة في ظل تطورات ميدانية متسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما رفع سقف التوقعات لدى الشارع العربي والدوائر الإعلامية بأن تُترجم القمة إلى موقف حازم وموحد ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. ويتطلع المواطن العربي إلى أن تكون هذه القمة أكثر من مجرد تنديد، بل محطة لإجراءات عملية وقرارات رادعة تعبّر عن الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه وفق جدول الأعمال المعلن، يبدأ استقبال الوفود الرسمية في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الدوحة، يليه التقاط الصور التذكارية، ثم انطلاق الجلسة الافتتاحية في تمام الثالثة عصرًا، وحتى اللحظة، تأكد غياب عدد من القادة، من بينهم الرئيس الجزائري والرئيس التونسي، بالإضافة إلى أمير الكويت وأمير البحرين، الذين أرسلوا ممثلين عنهم لحضور القمة، وتبقى التفاصيل الدقيقة حول مخرجات القمة شحيحة، مع تسريبات جزئية عن بنود البيان الختامي الذي سيُعرض على القادة اليوم.

وتابع أنه تأتي القمة في وقت بالغ الحساسية، حيث تصاعدت الانتقادات لغياب ردود فعل حازمة تجاه التصعيد الإسرائيلي، فقطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، كانت من الدول التي تبنّت المسار الدبلوماسي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، لكن تل أبيب تجاهلت كل الجهود والاتفاقيات، ما فاقم الإحباط الشعبي والسياسي، وتزايد التوتر بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي هاجم فيها دور الدوحة واتهمها باستضافة قيادة حماس، رغم أن ذلك كان يتم بوساطة دولية وبرعاية أمريكية واضحة.