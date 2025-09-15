قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طقس اليوم: أجواء حارة ورطوبة مرتفعة.. وتحذير من الشبورة الصباحية

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

في تقرير جديد عرضه برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم في مصر وعدد من العواصم العربية والعالمية. 
 

ووفقا للتقرير، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل، معتدل فى أغلب الأنحاء.

وعلى الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري ومدن القناة وجنوب سيناء.

وهناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطاء الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة بالمحافظات: 

القاهرة الكبري تسجل 35 درجة مئوية 

الإسكندرية تسجل 30 درجة مئوية

شرم الشيخ تسجل 38 درجة مئوية 

مطروح تسجل 29 درجة مئوية 

درجات الحرارة فى الدول العربية: 

بيروت تسجل 30 درجة مئوية 

الدوحة تسجل 38 درجة مئوية 

مسقط تسجل 32 درجة مئوية 

الخرطوم تسجل 41 درجة مئوية 

درجات الحرارة فى الدول العالمية: 

أنقرة تسجل 29 درجة مئوية 

بكين تسجل 28 درجة مئوية 

باريس تسجل 21 درجة مئوية 

برلين تسجل 20 درجة مئوية 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الأثنين ، ليكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر ،حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في أخرة.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الاثنين سيشهد شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحا ،على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

طقس اليوم


أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الإثنين سيظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية حتي القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أشارت الهيئة ، إلى نشوب نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ "مطروح –العلمين-الاسكندرية" ، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.75 إلى 2.25 متر .

نوهت أن سيكون هناك اضطراب الملاحة البحرية ،على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 30 إلى 50 كم/س وارتفاع الأمواج 1.5 إلى 3 متر.

درجات الحرارة الأرصاد الجوية الأرصاد القاهرة الكبري شبورة مائية

