طقس اليوم: أجواء حارة ورطوبة مرتفعة.. وتحذير من الشبورة الصباحية

في تقرير جديد عرضه برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم في مصر وعدد من العواصم العربية والعالمية.



ووفقا للتقرير، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل، معتدل فى أغلب الأنحاء.

وعلى الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري ومدن القناة وجنوب سيناء.

وهناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطاء الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة بالمحافظات:

القاهرة الكبري تسجل 35 درجة مئوية

الإسكندرية تسجل 30 درجة مئوية

شرم الشيخ تسجل 38 درجة مئوية

مطروح تسجل 29 درجة مئوية

درجات الحرارة فى الدول العربية:

بيروت تسجل 30 درجة مئوية

الدوحة تسجل 38 درجة مئوية

مسقط تسجل 32 درجة مئوية

الخرطوم تسجل 41 درجة مئوية

درجات الحرارة فى الدول العالمية:

أنقرة تسجل 29 درجة مئوية

بكين تسجل 28 درجة مئوية

باريس تسجل 21 درجة مئوية

برلين تسجل 20 درجة مئوية

