قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم، السيد وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وذلك في اجتماع مغلق عقد بالقاهرة قبيل انطلاق أعمال الخلوة الوزارية الرابعة لوزراء تجارة القارة والاجتماع الوزاري السابع عشر لمجلس وزراء التجارة، والمقرر عقدهما يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

وخلال اللقاء، جدد الوزير تأكيد التزام مصر بدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية والعمل على تحويلها إلى واقع ملموس يسهم في تحسين حياة الشعوب الإفريقية من خلال تعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وذلك اتساقًا مع رؤية وأجندة إفريقيا 2063.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء يعكس الثقة التي تحظى بها مصر من الدول الأعضاء في ظل رئاستها لهيئة مكتب مجلس وزراء التجارة عن إقليم الشمال، ودورها المحوري في صياغة مستقبل التكامل الاقتصادي الإفريقي، مؤكداً أن القاهرة تمثل منصة رئيسية لدفع الحوار والعمل المشترك نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقارة.

كما تستضيف القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر الجاري سلسلة اجتماعات إفريقية رفيعة المستوى بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص، تتصدرها أعمال الخلوة الوزارية الرابعة والاجتماع الوزاري السابع عشر لمجلس وزراء التجارة. وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع رواد الأعمال والمصنعين الأفارقة على توسيع نطاق التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار في القارة.

القطاعين العام والخاص رواد الأعمال والمصنعين الأفارقة على توسيع نطاق التبادل التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

ترشيحاتنا

أرشيفية

كوريا الشمالية تعلن رفضها مطالب الولايات المتحدة بنزع أسلحتها النووية

فيدان

وزير الخارجية التركي يحذر من مخططات إسرائيل الكبرى

الهيئة الألمانية للتبادل العلمي تحتفل بذكراها المئوية

100 عام من العلم والمعرفة.. الهيئة الألمانية للتبادل العلمي تحتفل بذكراها المئوية بالقاهرة

بالصور

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد