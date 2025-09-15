وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم، السيد وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وذلك في اجتماع مغلق عقد بالقاهرة قبيل انطلاق أعمال الخلوة الوزارية الرابعة لوزراء تجارة القارة والاجتماع الوزاري السابع عشر لمجلس وزراء التجارة، والمقرر عقدهما يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

وخلال اللقاء، جدد الوزير تأكيد التزام مصر بدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية والعمل على تحويلها إلى واقع ملموس يسهم في تحسين حياة الشعوب الإفريقية من خلال تعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وذلك اتساقًا مع رؤية وأجندة إفريقيا 2063.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء يعكس الثقة التي تحظى بها مصر من الدول الأعضاء في ظل رئاستها لهيئة مكتب مجلس وزراء التجارة عن إقليم الشمال، ودورها المحوري في صياغة مستقبل التكامل الاقتصادي الإفريقي، مؤكداً أن القاهرة تمثل منصة رئيسية لدفع الحوار والعمل المشترك نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقارة.

كما تستضيف القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر الجاري سلسلة اجتماعات إفريقية رفيعة المستوى بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص، تتصدرها أعمال الخلوة الوزارية الرابعة والاجتماع الوزاري السابع عشر لمجلس وزراء التجارة. وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع رواد الأعمال والمصنعين الأفارقة على توسيع نطاق التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار في القارة.