مودريتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي مع ميلان

احتفل الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش بأول أهدافه مع ميلان، بعدما هز شباك بولونيا خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

دون مودريتش، الذي انضم للروسونيري في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، اسمه في تاريخ "الكالتشيو" من أوسع الأبواب.

وبحسب شبكة “أوبتا” الهاصة بالإحصائيات، فقد أصبح مودريتش أكبر لاعب وسط يسجل هدفًا في المسابقة عن عمر 40 عامًا و5 أيام، ليتجاوز الرقم التاريخي المسجل باسم نيلس ليدهولم مع ميلان عام 1961 عن عمر 38 عامًا و169 يومًا.

وجاء هدف النجم الكرواتي في الدقيقة 61، بعد أن استغل تمريرة أرضية متقنة من أليكسيس ساليمايكيرس، ليسددها مباشرة داخل الشباك.

وكان مودريتش قد بصم أيضًا على أولى تمريراته الحاسمة في الدوري الإيطالي خلال الجولة الماضية أمام ليتشي، حين صنع الهدف لزميله روبن لوفتوس تشيك في لقاء انتهى بفوز ميلان بهدفين دون رد.