17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
مودريتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي مع ميلان

إسراء أشرف

احتفل الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش بأول أهدافه مع ميلان، بعدما هز شباك بولونيا خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

دون مودريتش، الذي انضم للروسونيري في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، اسمه في تاريخ "الكالتشيو" من أوسع الأبواب.

وبحسب شبكة “أوبتا” الهاصة بالإحصائيات، فقد أصبح مودريتش أكبر لاعب وسط يسجل هدفًا في المسابقة عن عمر 40 عامًا و5 أيام، ليتجاوز الرقم التاريخي المسجل باسم نيلس ليدهولم مع ميلان عام 1961 عن عمر 38 عامًا و169 يومًا.

وجاء هدف النجم الكرواتي في الدقيقة 61، بعد أن استغل تمريرة أرضية متقنة من أليكسيس ساليمايكيرس، ليسددها مباشرة داخل الشباك.

وكان مودريتش قد بصم أيضًا على أولى تمريراته الحاسمة في الدوري الإيطالي خلال الجولة الماضية أمام ليتشي، حين صنع الهدف لزميله روبن لوفتوس تشيك في لقاء انتهى بفوز ميلان بهدفين دون رد.

