إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص بالعاشر من رمضان

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور بدائرة مدينة العاشر من رمضان أمام جامعة الابتكار عند صنيه مصر الخير .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعه العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور بدائرة مدينة العاشر من رمضان أمام جامعة الابتكار عند صنيه مصر الخير وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعه العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.