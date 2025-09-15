قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص بالعاشر من رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور بدائرة مدينة العاشر من رمضان أمام جامعة الابتكار عند صنيه مصر الخير .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعه العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور بدائرة مدينة العاشر من رمضان أمام جامعة الابتكار عند صنيه مصر الخير وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعه العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث تصادم حادث تصادم سيارة ميكروباص مدينة العاشر من رمضان مستشفى جامعه العاشر

