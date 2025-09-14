مجلس جامعة الزقازيق يناقش الاستعدادات لاستقبال العام الجديد ومد فترة التسجيل للدراسات العليا

ترأس الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق إجتماعا طارئ لمجلس الجامعة بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً ضرورة الإسراع في اعتماد الجداول الدراسية وإعلانها ، إلى جانب متابعة أعمال اللجنة المختصة برفع كفاءة القاعات الدراسية والمعامل البحثية ومعامل الحاسب الآلي، بما يتناسب مع مكانة الجامعة تماشيا مع مرور خمسون عاما علي انشاء الجامعة واحتفالها باليوبيل الذهبي هذا العام.

كما شدد رئيس جامعة الزقازيق على الاستغلال الأمثل للمنشآت الجامعية لتحقيق أقصى استفادة تعليمية للطلاب.

وفي إطار دعم التطوير المؤسسي، وجّه بالمشاركة الفعالة في مسابقة التميز الحكومي الداخلي، والتي تهدف إلى تحسين الأداء داخل الجامعة ورفع كفاءة الخدمات التعليمية والإدارية، موضحاً أنه تم تدريب مجموعة من سفراء التميز من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس استعداداً للمشاركة في نسخة 2025.

كما أعلن رئيس الجامعة تمديد فترة القبول والتسجيل في الدراسات العليا حتى 15 أكتوبر2025 لتوفير الفرص لمن لم يتقدم بالتسجيل.

وفي السياق ذاته أعلن رئيس الجامعة عن إطلاق البرامج المميزة بكلية التربية النوعية بالشراكة مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، وتشمل برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي وبرنامج إعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم، بالإضافة إلي برنامج BIS ( نظم معلومات الأعمال) بكلية التجارة