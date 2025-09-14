قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة الزقازيق يناقش الاستعدادات لاستقبال العام الجديد ومد فترة التسجيل للدراسات العليا

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

ترأس الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق إجتماعا طارئ لمجلس الجامعة بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سيد سالم أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً ضرورة الإسراع في اعتماد الجداول الدراسية وإعلانها ، إلى جانب متابعة أعمال اللجنة المختصة برفع كفاءة القاعات الدراسية والمعامل البحثية ومعامل الحاسب الآلي، بما يتناسب مع مكانة الجامعة تماشيا مع مرور خمسون عاما علي انشاء الجامعة واحتفالها باليوبيل الذهبي هذا العام.

كما شدد رئيس جامعة الزقازيق على الاستغلال الأمثل للمنشآت الجامعية لتحقيق أقصى استفادة تعليمية للطلاب.

وفي إطار دعم التطوير المؤسسي، وجّه بالمشاركة الفعالة في مسابقة التميز الحكومي الداخلي، والتي تهدف إلى تحسين الأداء داخل الجامعة ورفع كفاءة الخدمات التعليمية والإدارية، موضحاً أنه تم تدريب مجموعة من سفراء التميز من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس استعداداً للمشاركة في نسخة 2025.

كما أعلن رئيس الجامعة تمديد فترة القبول والتسجيل في الدراسات العليا حتى 15 أكتوبر2025 لتوفير الفرص لمن لم يتقدم بالتسجيل.

 وفي السياق ذاته أعلن رئيس الجامعة عن إطلاق البرامج المميزة بكلية التربية النوعية بالشراكة مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، وتشمل برنامج إعداد معلم الحاسب الآلي وبرنامج إعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم، بالإضافة إلي برنامج BIS ( نظم معلومات الأعمال) بكلية التجارة

الزقازيق جامعة الزقازيق نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

ترشيحاتنا

حركة فتح

متحدث حركة "فتح": مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة: لقاء محمد صلاح ومجدي يعقوب يدعو للفخر

المحامية دينا عدلي حسين

فروق جوهرية.. متى يتم إيداع الطفل في دور الرعاية أو المؤسسة العقابية؟

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد