ترامب: قطر "حليفة رائعة".. وعلى إسرائيل أن تكون حذرة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطر بـ"الحليفة الرائعة"، في إشارة إلى عمق الشراكة الكبيرة بين واشنطن والدوحة.

وعلق ترامب على سؤال العملية الإسرائيلية التي استهدفت قادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي، قائلًا: "طالبت إسرائيل أن تكون حذرة وتفكر مليًا فيمن سنهاجمه".

كراهية بوتين وزيلينسكي



وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، أعرب ترامب عن رغبته في إيقافها، لكنه وصف الأمر بـ"الصعب"، مرجعًا السبب إلى الكراهية الكبيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ترامب يهاجم أوروبا



وأكد ترامب أن الرئيسين يكرهان بعضهما بشكل كبير وغير قادرين على التحادث، كما انتقد ترامب موقف أوروبا من روسيا، قائلًا: "لا يمكن أن تستمر أوروبا في شراء النفط من موسكو ثم تطالبنا بعقوبات".

وأضاف أنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا، لكن على أوروبا أن تتصرف بطريقة تناسب تحركات الولايات المتحدة.