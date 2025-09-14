قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسامة الدليل: القمة العربية الإسلامية في الدوحة جاءت ردًا على انتهاك سيادة قطر

أسامة الدليل
أسامة الدليل

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل، إن ما حدث عقب جلسة مجلس الأمن الأخيرة يمثل لحظة فارقة تكشفت فيها بجاحة الموقف الإسرائيلي، الذي خالف القانون الدولي بشكل سافر، دون أي اعتبار للمجتمع الدولي أو لشرعية الأمم المتحدة.

أسامة الدليل: القمة العربية الإسلامية في الدوحة جاءت ردًا على انتهاك سيادة قطر 

وأوضح الدليل، خلال استضافته مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مشهدين متوازيين يجب النظر إليهما بدقة لفهم قيمة وخطورة المرحلة.

وأشار إلى أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في الدوحة لم يكن مجرد اجتماع تقليدي، بل جاء على خلفية انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، وهي قطر، مؤكدًا أن أي مساس بالسيادة الوطنية لأي دولة هو مس بالجغرافيا والكرامة الوطنية، وهو أمر لا يمكن لأي شعب أو دولة أن تقبله، مهما كانت التبريرات.

وأضاف: "الشعور الصعب الناتج عن انتهاك السيادة القطرية يُشبه المرارة التي شعرت بها الولايات المتحدة عقب أحداث 11 سبتمبر، والتي دفعتها إلى ردود فعل جنونية في أفغانستان والعراق، هذا ليس مشهدًا مبالغًا فيه، بل هو رد فعل منطقي على انتهاك السيادة في أي مكان بالعالم."

وأفاد بأن قطر، في مواجهة هذا الاعتداء، استدعت محيطها العربي، وعملت على توحيد الصفوف عبر القمة العربية الإسلامية، التي يمكن اعتبارها محاولة لإعادة إحياء الروح القومية والعربية في مواجهة التحديات.

وفي المقابل، لفت الدليل إلى أن المشهد الموازي يتمثل في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، والتي وقف خلالها إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند حائط البراق، وأعلن خلالها دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل.

وقال الدليل: "روبيو أكد بشكل واضح أنهم لا يعترضون على ضم الضفة الغربية، وأنهم مع إسرائيل حتى النهاية، بل وأنه لا يعترف بوجود شيء اسمه 'حماس'، في حين أن العملية البرية على غزة قد تبدأ خلال ساعات، وسط دعم أمريكي كامل."

وأكد أسامة الدليل أن المقارنة بين هذين المشهدين – قمة الدوحة العربية الإسلامية من جهة، والدعم الأمريكي لإسرائيل من جهة أخرى – تكشف حجم التحدي وخطورة اللحظة.

مجلس الأمن الصحفي أسامة الدليل الموقف الإسرائيلي القانون الدولي أسامة الدليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

مرتضى منصور

وصول مرتضى منصور لجلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

حسن راتب

براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال

ترشيحاتنا

مظاهرات تركيا

تركيا.. عشرات الآلاف يشاركون في تظاهرة دعا إليها حزب الشعب الجمهوري

بنيامين نتنياهو

متهم بجرائم حرب.. طائرة نتنياهو ستسلك مسارا أطول إلى نيويورك

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: المنطقة لن تنعم بالأمن دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد