قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو الذكر الذي يفتح لك كل الأبواب المغلقة؟.. ردده بجميع أوقاتك
65 ألف شهيد و164 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام
الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر
بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار
من كثرت عليه الهموم وحاصرته المصائب.. الإفتاء توصيه بـ6 كلمات
سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية
فضل صلاة الشروق.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق عليه رزقه
زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة
طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام

وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام
وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام
أ ش أ

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاتحاد الأوروبي قد يسرع الى التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي من روسيا وينهي المشتريات في غضون ستة إلى 12 شهرا باستبداله بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد أن أبلغ مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل بالأمر نفسه.


وقال الوزير رايت - في تصريحات صحفية - "أعتقد أن هذا يمكن أن يتم بسهولة في غضون 12 شهرا وربما في غضون ستة أشهر، وعلى الجانب الأمريكي يمكننا القيام بذلك بشكل أسرع، وأعتقد أنه سيكون من الجيد إذا تم تقديم هذه التواريخ أكثر، ولا أعرف أن هذا سيحدث لكن تم الحوار" في إشارة إلى اجتماعه مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان جورجينسن.


ويخطط الاتحاد الأوروبي حاليا للتخلص التدريجي من جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، بموجب خارطة طريق لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية تم الكشف عنها في مايو من هذا العام.

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جديد .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

ترشيحاتنا

أسامة الدليل

أسامة الدليل: القمة العربية الإسلامية في الدوحة جاءت ردًا على انتهاك سيادة قطر

مستشفي بني سويف التخصصي

الموت يخطف شقيقين في أقل من 48 ساعة ببني سويف

جثة - أرشيفية

زوجته تركت له المنزل.. شاب ينهي حياته شنـ.قا في المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد