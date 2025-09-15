وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاتحاد الأوروبي قد يسرع الى التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي من روسيا وينهي المشتريات في غضون ستة إلى 12 شهرا باستبداله بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد أن أبلغ مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل بالأمر نفسه.



وقال الوزير رايت - في تصريحات صحفية - "أعتقد أن هذا يمكن أن يتم بسهولة في غضون 12 شهرا وربما في غضون ستة أشهر، وعلى الجانب الأمريكي يمكننا القيام بذلك بشكل أسرع، وأعتقد أنه سيكون من الجيد إذا تم تقديم هذه التواريخ أكثر، ولا أعرف أن هذا سيحدث لكن تم الحوار" في إشارة إلى اجتماعه مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان جورجينسن.



ويخطط الاتحاد الأوروبي حاليا للتخلص التدريجي من جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، بموجب خارطة طريق لإنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية تم الكشف عنها في مايو من هذا العام.