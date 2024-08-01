الإمارات تشدد على أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة

بحث وزيرا خارجية الإمارات وأمريكا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الطرفان؛ حيث تناول أيضا سبل وقف كافة أشكال التصعيد، وتعزيز المساعي المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما تطرق وزير الخارجية الإماراتي خلال الاتصال، إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وحماية أرواح كافة المدنيين.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان علي أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والعمل بوتيرة متسارعة لتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

وتناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية