خاصة إيران.. وزيرة الخارجية الألمانية تدعو الجميع إلى وقف التصعيد بالشرق الأوسط

دعت وزيرة الخارجية الألمانية، الجميع وخاصة إيران إلى ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد في بمنطقة الشرق الأوسط، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وجددت وزيرة الخارجية الألمانية،مناشدتها للمواطنين الألمان في لبنان المغادرة طالما كان ذلك ممكنا.

إيران تتوعد إسرائيل

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الخميس، أن طهران تدرس كيفية الرد على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وشدد على أنّ الرد حتمي ويجب اتخاذ إجراءات متعددة والكيان الصهيوني سيندم على فعلته.

وكانت قد أفادت خمسة مصادر لوكالة “رويترز” بأنّ "مسؤولين إيرانيين كبارًا سيلتقون بممثلي حلفاء طهران في المنطقة من لبنان والعراق واليمن لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.