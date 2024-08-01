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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رداً على اغتيـ ال هنية.. رئيس هيئة أركان إيران يتوعد بالانتقام من إسرائيل

اللواء محمد باقري
اللواء محمد باقري

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الخميس، أن طهران تدرس كيفية الرد على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وشدد على أنّ الرد حتمي ويجب اتخاذ إجراءات متعددة والكيان الصهيوني سيندم على فعلته.

وكانت قد أفادت خمسة مصادر لوكالة “رويترز” بأنّ "مسؤولين إيرانيين كبارًا سيلتقون بممثلي حلفاء طهران في المنطقة من لبنان والعراق واليمن لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

اغتيـ.ال محمد الضيف

وفي هذا السياق ، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي نجاحه في إغتيال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، محمد الضيف.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف جالانت، أن تأكيد مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف هو "خطوة كبيرة" نحو القضاء على حماس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت، في منشور له على منصة "اكس": "إن قتل القاتل الرئيسي محمد ضيف، "بن لادن غزة"، في 13 يوليو 2024، هو خطوة كبيرة على الطريق للقضاء على حماس كمنظمة عسكرية وحكومية، وتحقيق أهداف الحرب التي وضعناها".

رد حماس

 

ومن جانبه، رد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، محمود مرداوي، اليوم، على ادعاءات جيش الاحتلال بـ اغتيال قائد “كتائب القسام” الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف.

وأكد مرداوي أن الضيف بخير وهو يستمع ادعاءات الاحتلال بشأن اغتياله.

كما شدد القيادي بحركة حماس، عزت الرشق، على أنه لا يمكن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام، ما لم  تعلن أي منهما.

وأكد الرشق أنه لا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أية أطراف اخرى؛ حيث أن هذا هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة فقط.

إسرائيل حركة حماس إسماعيل هنية جيش الاحتلال وزير الدفاع الإسرائيلي اللواء محمد باقري

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