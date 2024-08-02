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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء بنفسك

صدى البلد

حددت شركات توزيع الكهرباء الفترة من 29 إلى 3 من كل شهر، كحد أقصى لإرسال قراءة عداد الكهرباء إلى الشركة، تمهيدًا لإصدار فاتورة الكهرباء الشهرية، دون  انتظار وصول مندوب شركة الكهرباء لقراءة العداد؛ خصوصًا أن هذه الخطوة تتيح للمواطنين عدم الدخول في شريحة كهرباء أعلى في حالة تأخر مندوب الشركة، وبالتالى زيادة فاتورة الكهرباء.

ويستطيع المواطن قراءة العداد والتسجيل إلكترونيا على موقع الشركة دون الحاجة إلى الذهاب إلى  الشركة بنفسه لتقديم قراءة العدادات.

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ويستعرض صدى البلد  لقرائه طرق قراءة وتسجيل قراءة عداد الكهرباء.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء


اختيار نوع الخدمة
الضغط على أيقونة قراءة العدادات
يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك
اختيار متابعة
إدخال  البيانات المطلوبة ( رقم العداد، والمنطقة، والعنوان ،  كتابة قراءة العداد الشهرية)
الضغط على أيقونة التسجيل 


طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية
 

يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/XvH6D .
اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.
اختيار الشركة التابعة لها على مستوى محافظات مصر.
إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.
الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.
في بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد


يمكن للمشترك الاستعلام عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن طريق الخطوات التالية

 

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت؛ يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.
يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها "الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا- رقم العداد المكون من 10 أرقام".
يقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.

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