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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فدائي جديد في الطريق.. من هو الفلسطيني عمر فرج مهاجم الأهلي المحتمل وقيمة الصفقة؟

صدى البلد

لا يزال النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، يبحث عن مهاجم جديد لتأمين الجانب الهجومي للفريق، بجوار الفلسطيني وسام أبو علي، حيث كشف صحيفة سويدية، عن اقتراب الأهلي من ضم فلسطيني جديد هو عمر فرج مهاجم أيك السويدي.

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فلسطيني جديد ينضم إلى الأهلي

بات الفلسطيني عمر فرج مهاجم أيك السويدي قريبا من الانضمام لفريق الأهلي المصري وفقا للصحافة السويدية.

وحال تمت الصفقة، يعتبر ثاني صفقات الأهلي من الدوري السويدي خلال نفس العام بعد ضم وسام أبو علي.


وكشفت صحيفة إكسبرسن السويدية، عن أن عمر فرج على بعد خطوات من الرحيل عن أيك السويدي والانتقال إلى الأهلي المصري.

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تفاصيل صفقة المهاجم الفلسطيني

أشار التقرير، إلى أن عمر فرج كان ضمن اهتمامات أندية بلجيكية وسويسرية، لكنه قرر التوقيع لأكبر نادي إفريقي.

عمر فرج 

وواصل التقرير، أن المتبقي فقط لإتمام الصفقة هو خضوع اللاعب للفحص الطبي، ثم توقيع العقود بعدما اتفق الطرفان على كل شيء، حيث تتكلف الصفقة 20 مليون كرونة سويدي، أي ما يقارب من 1.75 مليون يورو.

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الأهلي يؤكد اقتراب الفدائي من القلعة الحمراء

كشف مصدر من الأهلي، انه تجري بالفعل مفاوضات مع عمر فرج المهاجم الفلسطيني لأيك السويدي، وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة.

وأضاف: "مازالت هناك محادثات على صيغة الصفقة من أجل حسمها، واللاعب يقترب من الأهلي، وحال تمت الصفقة يعتبر ثاني صفقات الأهلي من الدوري السويدي خلال نفس العام بعد ضم وسام أبو علي".

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من هو الفلسطين عمر فرج ؟

وُلد عمر فرج في التاسع من مارس عام 2002 في مدينة ستوكهولم بالسويد، وبدأ حياته الكروية مع نادي إي إف برومابوجكارنا، وظهر لأول مرة معه في الفريق الأول يوم 14 يونيو 2020، وتعرض للطرد في مباراة فوز فريقه بنتيجة 1-0 أمام أيك فريج.

مهاجم فلسطين

وسجل فرج هدفه الأول مع الفريق الأول في 28 يونيو 2020، مسجلاً الهدف الثاني لفريقه في مباراة التعادل 3-3 على أرضه أمام نادي تي جي إف إف، وأنهى صاحب الـ 22 عامًا موسمه الأول مع الفريق الأول بخمسة أهداف.

وفي 6 أغسطس 2021، انتقل فرج إلى فريق الرديف لنادي ليفانتي الإسباني، ووقع عقدا مدته 5 سنوات، وكان هداف الفريق برصيد 7 أهداف، ولكن ذلك لم يشفع لفريقه من الهبوط من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

في 21 يوليو 2022، تم إعارة فرج إلى نادي ديجرفورس السويدي، قبل أن ينتقل إلى نادي آيك في 26 أكتوبر 2022، والذي يعد نادي طفولته، بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

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لاعبا في السويد وفلسطين

لعب عمر فرج مع منتخبي السويد وفلسطين، إذ شارك لأول مرة مع منتخب السويد في 9 يناير 2023، ليحل محل هوجو لارسون بعد 68 دقيقة من مباراة ودية انتهت بفوز السويد 2-0 على فنلندا.

وبعدها أكد الاتحاد الفلسطيني رغبته في لعب فرج مع المنتخب الفدائي، خاصة أنه من أبوين من أصل فلسطيني، وفي يونيو 2024، تلقى أول دعوة له للانضمام إلى المنتخب الوطني الفلسطيني لمباريات تصفيات كأس العالم ضد لبنان وأستراليا.

وأظهر عمر فرج فخره واعتزازه بارتداء قميص منتخب فلسطين لأول مرة، في المؤتمر الصحفي لمباراة أستراليا في تصفيات قارة آسيا لكأس العالم، وقال: "فخور بلعب أول مباراة بقميص فلسطين، المنتخب يبدو كعائلة، وأطمح لتحقيق مزيد من النتائج الطيبة في التصفيات المقبلة".

وأضاف: "أريد التقرب من اللاعبين في المنتخب الوطني، والتعرف على بلدي أكثر، والمشاركة في بيئاتهم وتجاربهم، وكيف يختبرون الحياة ونظرتهم إليها، وفي الوقت نفسه، أريد أن أقدم الفخر لبلدي وشعبي من خلال التأهل لكأس العالم".

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تجربة هولندية لم تكتمل

في عام 2023 تردد اسم عمر فرج للانتقال إلى نادي تفينتي أو سبارتا روتردام الهولنديين، لكن ما عطل إتمام الصفقة هي مطالب آيك المالية حيث طلب الحصول على 25 مليونًا، وذلك بعدما تألق في مباراة فريقه ضد ديورجاردن، في ديربي الدوري السويدي.

فدائي جديد الفلسطيني عمر فرج مهاجم الاهلى مارسيل كولر النادي الأهلي وسام أبو علي

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