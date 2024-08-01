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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل يفجر كولر مفاجأة مدوية قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري؟

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره البنك الأهلي، في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ32 من مباريات الدوري المصري.

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نصائح كولر للاعبين من أجل حصد الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق الأحمر، التي سيخوض بها مواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي سيلعب على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري.

تدريبات الأهلي 

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التحدث مع اللاعبين، بضرورة ضبط النفس، والاستماع إلى التعليمات الفنية، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف لدى فريق البنك الأهلي، وحصد الثلاث نقاط، وتحقيق الانتصار، من أجل تحقيق لقب الدوري.

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بيبو يحذر اللاعبين من الاعتراض.. واستبعاد نجم الفريق

طلب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من جميع اللاعبين، ضرورة ضبط النفس، وعدم الاعتراض على القرارات الفنية، لعدم توقيع عقوبات مغلظة على جميع اللاعبين، لاسيما أن كولر يرغب في عدم الخروج على النص خلال الفترة الحالية.

خالد بيبو 
محمد عبد المنعم 

واستبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأحمر، من مواجهة البنك الأهلي، في ظل ضغط المباريات، لعدم تعرض اللاعب إلى إصابة قوية، خلال الفترة الحالية.

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قائمة الأحمر لمباراة البنك الأهلي

ضمت قائمة النادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلي كلا من:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمود الزنفلي.


خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال عبدالواحد.
خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، كريم نيدفيد، محمد عبد الله، أحمد عبد القادر.
خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبدالمنعم كهربا.

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هل يفجر كولر مفاجأة مدوية قبل مواجهة البنك الأهلي ؟

فجر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن موقف محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأحمر، من الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية، وبقاءه من عدمه داخل الفريق الأحمر، بعد أزمته الأخيرة.

الجهاز الفني للأهلي

وتردد في الساعات الأخيرة، العديد من الانباء والتقارير الصحفية التي أشارت إلى فرض غرامة مالية كبيرة على محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورحيله عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية، عقب اعتراضه الأخير، على السويسري مارسيل كولر، وخروجه من الملعب.

أفشة

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نفى كل هذه التقارير، وضم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأحمر، إلى قائمة البنك الأهلي، في المواجهة التي ستلعب مساء غداً الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري.

استبعاد نجم الفريق مواجهة البنك الأهلي النادي الأهلي ستاد القاهرة الدولي مباريات الدوري المصرى

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