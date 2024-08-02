هل آخر آيتين في سورة البقرة تكفيان لقيام الليل؟ .. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قيام الليل يكون اسما لكل عبادة تقع في الليل، مشيرا إلى أن الليل يبدأ من بعد العشاء وينتهي مع أذان الفجر.

وأضاف عبد السميع عبر فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب: بأنه من قام في هذا الوقت فقرأ ولو آية واحدة فيكون له جزء من قيام الليل وثواب ما قراء في هذه الليلة حتى ولو صلى ركعتين فيكون له ثواب صلاته.

وأوضح أمين الفتوى أن الله- سبحانه وتعالى- لا يشق على عباده ولا يكلفهم بما لا يطيقون، فكل شخص له ما يستطيع من تحصيل ثواب الله.

واستشهد عبد السميع بحديث ورد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حينما قال "من كان يقيم الليل فطرأ عليه المرض فعجز عن قيام الليل فإن الله يكتب له ثواب قيام الليل ونومه عليه صدقة".

وأكد ان الشخص الذي يعود نفسه على ذلك فيكون ثوابه مستمرا حتى لو مرض أو منعه شيء عن استمراره بهذا.

آيتان بالقرآن تغنيك عن قيام الليل وتكفيك الشيطان

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوصى بقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة قبل النوم، حيث تكفي قارئها من قيام الليل، أو من الشيطان أو الآفات والسوء.

ودلل «البحوث الإسلامية» عبر صفحته على «فيس بوك»، بما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»، موضحا أن قوله -صلى الله عليه وسلم- «كفتاه»، ورد في تفسيرها ثلاثة أقوال، أولها أنها تغني قارئها وتجزؤه عن قيام الليل.

وأضاف أن المعنى الثاني لقوله -صلى الله عليه وسلم- «كفتاه»، أي كفتاه شر الشيطان ووساوسه، والقول الثالث هو أن قراءة الآيتين الآخيرتين من سورة البقرة تدفع عن الإنسان كل سوء وتحميه من الآفات، منوها بأنه يمكن القول بأن كفتاه أي من قيام الليل، أو من الشيطان أو الآفات والسوء.