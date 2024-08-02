بعد طول انتظار.. انطلاق عرض مسلسل Squid Game الموسم الثاني ديسمبر المقبل

كشفت منصة نتفليكس عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game بعد طول انتظار وتحضيرات.

ونشرت حسابات نتفليكس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة من مخرج المسلسل، يكشف فيها عن انطلاق عرض الموسم الثاني يوم 26 ديسمبر المقبل، والموسم الثالث والأخير خلال عام 2025.

وقال مخرج Squid Game في رسالته، :" لقد مرت ثلاث سنوات تقريبا منذ حظي الموسم الأول باستجابة جماهيرية مذهلة، وشهدنا العديد من الفعاليات التي لا يمكن تصورها، وأنا متحمس للغاية لكتابة هذه الرسالة للإعلان عن تاريخ عرض الموسم الثاني والكشف عن اخبار الموسم الثالث والختامي".

واستطرد قائلا:"في اليوم الأول الذي انطلق فيه تصوير الموسم الثاني، أتذكر أنني حدثت نفسي قائلا:" ياللروعة.. لا أصدق أنني قد عدت إلى عالم لعبة الحبار.. لقد بدا الأمر وكأنه حلم أو تجربة سريالية إلى حد بعيد.. ولا أملك إلا أن أتساءل عن طبيعة شعوركم وانتم تعودون مثلي إلى أجواء لعبة الحبار بعد مضي ثلاث سنوات".

وتحدث عن حبكة المسلسل موضحا:" سنشهد عودة "سيونغ غي هون" الذي تعهد بالانتقام في نهاية الموسم الأول لينضم إلى اللعبة مرة أخرى.. فهل ينجح في سعيه للانتقام؟ ولكن لا يبدو أن "القائد" سيكون خصما سهلا هذه المرة أيضا.. إذ سيستمر الصراع العنيف بين عالمي هذين الرجلين مع ختام المسلسل في موسمه الثالث، الذي نقدمه لكم خلال العام المقبل".

ووعد مخرج Squid Game بمشاهدة ممتعة للجمهور قائلا:" وكم يسعدني أن أرى البذرة التي زرعت في إنتاج موسم جديد من "لعبة الحبار" وهي تنمو وتؤتي ثمارها مع نهاية هذه القصة.. سنبذل قصارى جهدنا لنضمن لكم جرعة جديدة من التشويق وأتمنى أن تكونوا متحمسين للمغامرة القادمة.. شكرا لكم على الدوام وإلى لقاء قريب".