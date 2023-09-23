تعرف على موعد عرض الموسم الثاني من Squid Game عبر نتفليكس

اقتربت أشهر انتظار طرح الموسم الثاني من مسلسل Squid Game على الانتهاء، بعد مرور أكثر من عامين على النجاح المدوي الذي حققه الجزء الأول على مستوى المشاهدات والجوائز.

يطرح الموسم الثاني من مسلسل Squid Game عبر منصة نتفليكس يوم 22 نوفمبر المقبل، أي بعد حوالي شهرين من اليوم، وهو خبر سار بالنسبة لمحبي هذا العمل الكوري وسط تخوفات من تأجيل عرضه إلى 2024.

يعود مسلسل Squid Game مع تحدي SQUID GAME: THE CHALLENGE بمشاركة 456 متسابق يتنافسون على جائزة مالية تقدر بـ4.56 مليون دولار

أحدث مسلسل Squid Game ضجة كبيرة على مستوى العالم، بعد عرضه في يناير 2022، ووصلت شهرة أبطاله وخاصة الرجل العجوز محرك اللعبة إلى آفاق غير محدودة، عندما فاز بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل مساعد.

في نوفمبر الماضي، اتهم أوه يونج سو بطل Squid Game بمحاولة اعتداء على ممثلة شابة بشكل غير لائق أثناء قيامهما بجولة عرض مسرحي عام 2017، وذكرت تقارير الشرطة بأنه حاول معانقة المرأة المجهولة بالقوة، وتقبيلها على خدها أثناء خروجهما في نزهة معا.

اعترف نجم Squid Game بأنه أمسك بيد الضحية، لكنه نفى وقوع أي اعتداء فاضح، وذلك بعدما أعيد فتح القضية رغم إسقاط التهم من قبل عام 2021، لكن صاحبة الدعوة استأنفت، وقال محامي المتهم إنها كانت تبلغ من العمر 22 عاما وقت وقوع الجريمة، وكانت تلعب دورا صغيرا في المسرحية.