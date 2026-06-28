هاني عادل يكشف لـ صدي البلد سر أغنية «انتيكا».. خاص

كشف الفنان هاني عادل عن السر الحقيقي وراء أغنيته الشهيرة «انتيكا»، مؤكداً أنها لم تكن مجرد عمل غنائي فقط ، بل حملت رسالة شخصية لصديق مقرب كان يعيش علاقة عاطفية وصفها بـ"التوكسيك"، متمنياً أن تدفعه كلمات الأغنية لاتخاذ قرار إنهاء تلك العلاقة.

وقال هاني عادل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن فكرة الأغنية جاءت من موقف حقيقي، إذ كانت بمثابة رسالة غير مباشرة إلى أحد أصدقائه، موضحاً: "الأغنية كانت لصديق كرسالة إنه لازم ينهي العلاقة التوكسيك اللي هو فيها."

وأشار إلى أن أكثر ما يسعده هو استمرار نجاح الأغنية رغم مرور سنوات طويلة على طرحها، مؤكداً أنها لا تزال تحظى بمحبة الجمهور وتنتشر بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: "الحمد لله الأغنية لحد النهارده، رغم إنها من سنين، الناس لسه بتحبها ولسه تريند."

وأضاف هاني عادل أن النجاح الحقيقي لأي أغنية لا يُقاس فقط بالأرقام وقت طرحها، وإنما بقدرتها على البقاء في وجدان الجمهور لسنوات، معتبراً أن استمرار تداول "انتيكا" حتى الآن يمثل أكبر مكافأة لأي فنان، ويؤكد أن العمل الصادق يصل إلى الناس مهما مر عليه الزمن.

واختتم هاني عادل تصريحاته بالتأكيد على أن ارتباط الجمهور بالأغنية بعد كل هذه السنوات يشعره بالفخر، ويحفزه على تقديم أعمال جديدة تحمل نفس الصدق والإحساس الذي كان سبباً في نجاح "انتيكا" واستمرارها كواحدة من الأغاني المحببة لدى قطاع كبير من جمهوره.