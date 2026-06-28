قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرارة المحسوسة تقفز 3 درجات.. الأرصاد تكشف تأثير نسب الرطوبة على طقس الأسبوع
خلال أسابيع.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة
حق دستوري.. اقتصادية البرلمان توصي بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين| تفاصيل
حالة الطقس اليوم الأحد 28 يونيو 2026.. تحذير من الرطوبة والشبورة
مطالبة بالتعيين.. تعليم النواب تزف أخبار سارة لـ معلمي الحصة
عاوز يدمر دولة الاحتلال.. نتنياهو يحذر تركيا ويشكو أردوغان لترامب
استخراج جواز سفر 2026 لأول مرة.. الأوراق المطلوبة والخطوات
عقوبات رادعة تواجه الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة .. تفاصيل
بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالدول العربية
كيفية تحريك الإصبع في التشهد أثناء الصلاة.. تعرف عليها
محافظ القاهرة: اهتمام كبير بتوفير الخدمات وتطبيق معايير الإتاحة لذوي الهمم داخل المنشآت الحكومية
تعليق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هاني عادل يكشف لـ صدي البلد سر أغنية «انتيكا».. خاص

النجم هاني عادل
النجم هاني عادل
أوركيد سامي

كشف الفنان هاني عادل عن السر الحقيقي وراء أغنيته الشهيرة «انتيكا»، مؤكداً أنها لم تكن مجرد عمل غنائي فقط ، بل حملت رسالة شخصية لصديق مقرب كان يعيش علاقة عاطفية وصفها بـ"التوكسيك"، متمنياً أن تدفعه كلمات الأغنية لاتخاذ قرار إنهاء تلك العلاقة.

وقال هاني عادل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن فكرة الأغنية جاءت من موقف حقيقي، إذ كانت بمثابة رسالة غير مباشرة إلى أحد أصدقائه، موضحاً: "الأغنية كانت لصديق كرسالة إنه لازم ينهي العلاقة التوكسيك اللي هو فيها."

وأشار إلى أن أكثر ما يسعده هو استمرار نجاح الأغنية رغم مرور سنوات طويلة على طرحها، مؤكداً أنها لا تزال تحظى بمحبة الجمهور وتنتشر بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: "الحمد لله الأغنية لحد النهارده، رغم إنها من سنين، الناس لسه بتحبها ولسه تريند."

وأضاف هاني عادل أن النجاح الحقيقي لأي أغنية لا يُقاس فقط بالأرقام وقت طرحها، وإنما بقدرتها على البقاء في وجدان الجمهور لسنوات، معتبراً أن استمرار تداول "انتيكا" حتى الآن يمثل أكبر مكافأة لأي فنان، ويؤكد أن العمل الصادق يصل إلى الناس مهما مر عليه الزمن.

واختتم هاني عادل تصريحاته بالتأكيد على أن ارتباط الجمهور بالأغنية بعد كل هذه السنوات يشعره بالفخر، ويحفزه على تقديم أعمال جديدة تحمل نفس الصدق والإحساس الذي كان سبباً في نجاح "انتيكا" واستمرارها كواحدة من الأغاني المحببة لدى قطاع كبير من جمهوره.

النجم هاني عادل اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

ترشيحاتنا

المصري البورسعيدي

المصري يستكمل المنظومة.. تعيين محمد معوض نائباً لمدير قطاع الناشئين

المصارعه

تعددت الأسباب والموت واحد.. نجوم رياضة فارقوا الحياة في 2026

ميسي

مدرب الأرجنتين يكشف عن طلب ميسي في مباراة الأردن

بالصور

السيارات الكهربائية تستحوذ على نصف مبيعات المركبات بحلول 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد