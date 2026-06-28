أكرم السعدني على طلب شراء مقتنيات والده: محمود السعدني حتة من مصر

علق الكاتب الصحفي أكرم السعدني ، على تلقيه طلبًا غريبًا من أحد الأشخاص لشراء مقتنيات والده، الكاتب الراحل محمود السعدني، مؤكدًا رفضه التام للفكرة، مشددًا على أن والده يمثل قيمة كبيرة في تاريخ مصر.

وكتب أكرم السعدني عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “واحد متخلف عقليًا بيقولي ممكن أشتري منك مقتنيات الوالد.. الوالد ده حتة من مصر.”

وجاء تعليق أكرم السعدني، ليعبر عن تمسكه بإرث والده الأدبي والإنساني، معتبرًا أن مقتنياته ليست مجرد أشياء يمكن بيعها، وإنما جزء من تاريخ وقيمة الكاتب الراحل.

يُذكر أن عائلة السعدني احتفلت مؤخرًا بزواج الفنان أحمد السعدني من الكاتبة ميرنا الهلباوي، في حفل عائلي بسيط أُقيم بمدينة الإسكندرية، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، وسط حالة من التفاعل الواسع من الجمهور، الذي حرص على تهنئة العروسين بعد الإعلان المفاجئ عن ارتباطهما