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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بكفالة 10 آلاف جنيه .. إخلاء سبيل البلوجر المتهمة بتسهيل الدعــ.ارة وخدش الحياء

صدى البلد

أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بإخلاء سبيل البلوجر روكي أحمد، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في القضية التي تم اتهامها فيها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور.

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إخلاء سبيل البلوجر روكي أحمد

قال المحامي هاني سامح، دفاع البلوجر روكي أحمد، إنه دفع أمام جهات التحقيق بعدة دفوع، أهمها أن موكلته لم ترتكب أي جريمة على الإطلاق، وأن الاتهامات التي كانت موجهة إليها كانت عن طريق مصادر كاذبة هدفها التنكيل بها من أجل لا شيء، كما أنه لا يوجد أي دليل لتلك الاتهامات.

إخلاء سبيل روكي أحمد 

وأضاف أن موكلته تعمل عارضة أزياء وأن الأزياء التي تعرضها لا تخرج إطلاقًا عن القيم من قريب أو بعيد.

كما أوضح المحامي، أنه جارٍ الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيل موكلته البلوجر روكي أحمد، وسداد الكفالة التي تقدر بـ 10 آلاف جنيه.

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روكي أحمد في قبضة الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على البلوجر روكي أحمد، لقيامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور بمنطقة التجمع الأول.

اثارة روكي أحمد 

بدأت الواقعة، عندما رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام بلوجر تدعى روكي أحمد، ببث فيديوهات تتضمن ايحاءات جنسية وتحرض على الفسق والفجور، إضافة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ رقم 22927 بتهمة التحريض على الفسق، بنشر فيديوهات ومقاطع بها إيحاءات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة، وألقت قوة أمنية القبض عليها حال تواجدها بمدينة الرحاب بمنطقة التجمع الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معها.

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ماذا قدم المحامي في بلاغه؟

قال المحامي أشرف فرحات مقدم البلاغ ضد البلوجر روكي أحمد، انها تعمدت نشر الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تثير الغرائز والشهوات لدي الشباب، وأنها قامت بارتداء ملابس تظهر مفاتن جسدها من أجل تحقيق الأرباح.

البلوجر المتهمة

وأضاف فرحات، أنه اتهم فتاة التيك التوك بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور بنشر فيديوهات وصور بها إيحاءات منافية للآداب العامة، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني لارتكاب تلك الجرائم.

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تجديد حبس روكي أحمد 15 يوما

عثرت أجهزة الأمن على هاتف محمول بحوزة البلوجر، وبفحصه عُثر على فيديوهات وصور مخلة، منها ما تم بثه على وسائل التواصل، ووصل للجمهور، ومنه ما كان مُعدًا للبث خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق الكسب السريع.

وقررت جهات التحقيق حبس البلوجر "روكا أحمد"، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم التجديد لها 15 يوما.

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من هي البلوجر روكي أحمد؟

تملك حساب على تيك توك باسم روكي احمد

_ أسمها الحقيقي “رؤية الصافي”.

_ وصلت للعقد الثالث من العمر.

_ تملك حساب على تيك توك باسم روكي أحمد، ويتابعها 2.8 مليون متابع على فيسبوك.

روكي أحمد 

_ تقوم ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء تحرض على الفسق والفجور على التيك توك.

_ تظهر روكي احمد دائما بملابس تظهر مفاتن جسدها لتثير الغرائز والشهوات لدي الشباب من أجل تحقيق الأرباح.

تم اتهامها بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور بنشر فيديوهات، وصور بها إيحاءات منافية للآداب العامة.

كفالة 10 الاف جنيه البلوجر المتهمة بتسهيل الدعـ ارة بث فيديوهات منافية للآداب البلوجر روكي احمد خدش الحياء

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