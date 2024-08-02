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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ليس الأول .. لاعب ملاكمة غرق في حمام سباحة الترسانة..ما القصة؟

الضحية
الضحية

حصل موقع صدى البلد على صور لاعب الملاكمة المتوفي في حمام سباحة نادي الترسانة في الجيزة، إثر تعرضه للغرق أثناء تلقيه جلسة استشفاء داخل الحمام الأوليمبي.

القصة الكاملة لوفاة لاعب ملاكمة داخل حمام سباحة نادي الترسانة

وطلبت نيابة شمال الجيزة تحريات المباحث حول واقعة غرق لاعب ملاكمة في حمام سباحة نادي الترسانة، كما أمرت باستدعاء زملاء لاعب الملاكمة المتوفي لسماع أقوالهم حول الواقعة وكيفية وفاته وحدوث الواقعة.

لفظ لاعب ملاكمة أنفاسه الأخيرة غرقا في حمام سباحة نادي الترسانة في الجيزة، أثناء تلقيه جلسة استشفاء في حمام السباحة الأوليمبي داخل نادي الترسانة بعد انتهاء تدريبات الملاكمة برفقة فريقه.

لاعب الملاكمة 

حمام سباحة الترسانة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بغرق شاب في حمام السباحة الأوليمبي بنادي الترسانة، وعلى الفور وجه اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الغريق لاعب ملاكمة وكان متواجدا في حمام السباحة برفقة فريقه لإجراء جلسة استشفاء.

لاعب الملاكمة غريق نادي الترسانة

وشرحت التحريات التي أجرتها فرق المباحث بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن اللاعب أثناء تواجده في حمام السباحة أصيب بحالة إعياء بعدما ابتعد عن باقي زملائه في الفريق.

وقالت التحريات التي أجرتها أجهزة المباحث برئاسة العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إن لاعب الملاكمة بدأ في الغرق بعد دخوله لمنطقة عميقة، وتم انتشاله ونقله للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

غريق حمام سباحة نادي الترسانة

وتابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، من باريس ، حادث غرق لاعب ملاكمة داخل حمام السباحة الأوليمبي بنادي الترسانة، ونقله إلى مستشفي إمبابة العام ووفاته داخل المستشفى.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي، مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بمتابعة حالته أول بأول، ورفع تقرير تفصيلي للوزارة، لاتخاذ اللازم بشأن النادي، بعد التعرف على إجراءات السلامة المتبعة والتأكد من تطبيق أكواد السلامة بحمام السباحة.

وتابعت الوزارة مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة حالة اللاعب أولاً بأول من خلال لجنة تم إرسالها للمستشفى، وفقًا لتعليمات وزير الشباب والرياضة.

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