وزير الدفاع الألماني: سنتقاسم مسؤولية حماية حدود كوريا الجنوبية مع نظيرتها الشمالية

قال وزير الدفاع الألماني إن بلاده ستتقاسم مسؤولية حماية حدود كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية في إطار الانضمام إلى قيادة الأمم المتحدة بزعامة واشنطن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه أجرى محادثة "مباشرة للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار بايدن إلى أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، لا يساعد في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

واتهمت طهران و"حماس" تل أبيب بالوقوف وراء اغتيال هنية، بينما لم تعترف إسرائيل بمسؤوليتها ولم تنف ذلك أيضاً.