قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تتطلع لدعم البرلمان الأوروبي خلال مناقشات حزمة التمويل الجديدة لـ القاهرة

صدى البلد

أجرى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع "روبرتا ميتسولا" رئيسة البرلمان الأوروبى.


وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطى قدم التهنئة لـ "ميتسولا" لإعادة انتخابها كرئيس للبرلمان الأوروبى، وهو الأمر الذى يؤكد على ثقة نواب البرلمان فى نجاحها خلال فترة ولايتها الجديدة، مقدماً الشكر لدعمهما لمصر وتفهمها لما تشهده من تحديات مرتبطة بالصراعات والنزاعات المتزايدة في المنطقة وأثارها الاقتصادية والأمنية. 

ونقل وزير الخارجية دعوة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لرئيسة البرلمان الأوروبي لزيارة مصر، وذلك للحفاظ على الزخم في العلاقات الثنائية والتنسيق الوثيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما وأن التحديات المشتركة تتطلب التنسيق والعمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى. 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن عبد العاطى استعرض ما تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبى من تطور غير مسبوق بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث أكد أن مصر تهدف من هذه الشراكة إلى تعميق كافة أوجه التعاون بين الجانبين على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية، وهو ما انعكس في انعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى في يونيو الماضى، فضلاً عن النجاحات القائمة في التعاون في مجال مكافحة كل من  الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وغيرها من مجالات التعاون القطاعية المختلفة. 

وأردف أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن تطلع مصر إلى استمرار رئيسة البرلمان الأوروبي في القيام بدورها القيادى والرائد في دعم الشراكة المصرية/ الأوروبية داخل أروقة البرلمان، لاسيما خلال فترة المناقشات على حزمة التمويل الأوروبية لمصر.

وزارة الخارجية مجلس النواب وزير الخارجية البرلمان الأوروبي الصراعات العلاقات الثنائية نواب البرلمان المستشار الدكتور حنفى جبالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. بشرى سارة بشأنها

موضوعات متعلقة

خلال تبادل أسرى بين روسيا والغرب..إطلاق سراح مراسل وول جورنال وبول ويلان

بعد حذف منشورات نعى إسماعيل هنية ..وزارة الاتصالات التركية تحجب تطبيق إنستجرام

معاريف: 41% من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة من نتنياهو

"ستبكون كثيرا".. نصر الله يوجه رسالة نارية لإسرائيل

نصر الله: إيران لن تصمت على اغتيال هنية

اتفاق مصري - إسباني على تطوير التبادل التجاري بين البلدين

أردوغان: إسرائيل تشكل تهديدًا للمنطقة والعالم والإنسانية

لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 8 أغسطس

ترشيحاتنا

الضحية الرابعة.. جثمان المنتج الفني تامر فتحي يصل مسجد الشرطة

بكفالة.. إخلاء سبيل البلوجر روكي أحمد من قسم شرطة التجمع

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 22 آخرين في تصادم أتوبيس ونقل في مطروح

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

قرار جديد بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم.. وهذه عقوبة المتلاعبين

القناة الناقلة لمباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-