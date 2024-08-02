فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية بجامعة بنها .. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة عن بدء سحب وتلقي طلبات الإقامة بالمدن الجامعية السكن العادي طلبة وطالبات (بنها –طوخ– مشتهر – شبرا) وكذلك السكن الفندقي بنها طلبة وطالبات للعام الجامعي 2024 – 2025م.

وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أن التقديم للمدن الجامعية للطلاب القدامى سيكون خلال شهر أغسطس الجاري ولن يسمح بالتقديم بعد انتهاء هذا الموعد، وبالنسبة للطلاب المستجدين يكون لمدة 15 يوم من تاريخ إعلان كل مرحلة تنسيق، على أن يتم إعلان نتائج قبول الطلاب قبل بدء العام الدراسي.

ويجب على جميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدن الجامعية تسجيل الطلب الكترونيا على موقع الزهراء للمدن الجامعية عبر الرابط التالي:



http://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications



كما يتم سداد رسوم التقديم الكترونيا على موقع التحصيل الالكتروني لجامعة بنها على الرابط التالي:



https://e-payment.bu.edu.eg/RESIDENCE_PAY.aspx



ويتم تحميل ملف التقديم الكترونيا من نفس الرابط السابق بعد سداد الرسوم المستحقة ، كما يتم استيفاء استمارة التقديم بالمدن الجامعية من الكلية الملتحق بها الطالب مع ختمها بخاتم شعار الجمهورية بالكلية ، ويتم التوقيع على التعهد في الجزء المخصص في الاستمارة من الطالب وولي الامر ، ويتم رفع الاستمارة على الرابط التالي مع رفع صورة بطاقة الطالب وصورة بطاقة ولي الامر كذلك صورة من بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب الجدد فقط



رابط رفع وتحميل المستندات: http://e-payment.bu.edu.eg/ED_STUD_RESIDENCE_UPLOAD_LOGIN.aspx



يرجى ملاحظة احضار استمارة التقديم التي تم استيفاؤها من الكلية الى إدارة المدينة حال قبوله للسكن ، ولن يتم قبول أي طلب إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وإتباع التنبيهات والالتزام بمواعيد التقديم المحددة ، وللإدارة العامة للمدن الجامعية الحق في رفض أي طلب يثبت أن به بيانات غير صحيحة ويخضع الطالب وولى الأمر في هذه الحالة إلى الإجراءات القانونية.