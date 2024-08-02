قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية بجامعة بنها .. اعرف الشروط والتفاصيل

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة عن بدء سحب وتلقي طلبات الإقامة بالمدن الجامعية السكن العادي طلبة وطالبات (بنها –طوخ– مشتهر – شبرا) وكذلك السكن الفندقي بنها طلبة وطالبات للعام الجامعي 2024 – 2025م.
وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أن التقديم للمدن الجامعية للطلاب القدامى سيكون خلال شهر أغسطس الجاري ولن يسمح بالتقديم بعد انتهاء هذا الموعد، وبالنسبة للطلاب المستجدين يكون لمدة 15 يوم من تاريخ إعلان كل مرحلة تنسيق، على أن يتم إعلان نتائج قبول الطلاب قبل بدء العام الدراسي.
ويجب على جميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدن الجامعية تسجيل الطلب الكترونيا على موقع الزهراء للمدن الجامعية عبر الرابط التالي:


http://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications


كما يتم سداد رسوم التقديم الكترونيا على موقع التحصيل الالكتروني لجامعة بنها على الرابط التالي:


https://e-payment.bu.edu.eg/RESIDENCE_PAY.aspx


ويتم تحميل ملف التقديم الكترونيا من نفس الرابط السابق بعد سداد الرسوم المستحقة ، كما يتم استيفاء استمارة التقديم بالمدن الجامعية من الكلية الملتحق بها الطالب مع ختمها بخاتم شعار الجمهورية بالكلية ، ويتم التوقيع على التعهد في الجزء المخصص في الاستمارة من الطالب وولي الامر ، ويتم رفع الاستمارة على الرابط التالي مع رفع صورة بطاقة الطالب وصورة بطاقة ولي الامر كذلك صورة من بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب الجدد فقط


رابط رفع وتحميل المستندات: http://e-payment.bu.edu.eg/ED_STUD_RESIDENCE_UPLOAD_LOGIN.aspx


يرجى ملاحظة احضار استمارة التقديم التي تم استيفاؤها من الكلية الى إدارة المدينة حال قبوله للسكن ، ولن يتم قبول أي طلب إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وإتباع التنبيهات والالتزام بمواعيد التقديم المحددة ، وللإدارة العامة للمدن الجامعية الحق في رفض أي طلب يثبت أن به بيانات غير صحيحة ويخضع الطالب وولى الأمر في هذه الحالة إلى الإجراءات القانونية.

جامعة بنها بنها للمدن الجامعية بجامعة بنها الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة بنها رئيس الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. بشرى سارة بشأنها

موضوعات متعلقة

تفاصيل انطلاق مبادرة "100 يوم صحة" في عامها الثانى بالقليوبية|شاهد

بالأسماء .. رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالقليوبية

نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة.. صور

مسئول بالقليوبية : لا إصابات فى حريق مول العبور .. صور

أول صور من نشوب حريق هائل فى مول شهير بالعبور

إخماد حريق هائل في مول تجاري بالعبور.. صور

مصرع فتاة بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

الضحية الرابعة.. جثمان المنتج الفني تامر فتحي يصل مسجد الشرطة

بكفالة.. إخلاء سبيل البلوجر روكي أحمد من قسم شرطة التجمع

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 22 آخرين في تصادم أتوبيس ونقل في مطروح

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

قرار جديد بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم.. وهذه عقوبة المتلاعبين

القناة الناقلة لمباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-