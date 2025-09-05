بوتين يهدد : إذا ظهرت أي قوات أجنبية في أوكرانيا فستكون أهدافا مشروعة لهزيمتها



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا توجد لديّه أي مشاكل في التواصل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ، مشيرا إلى أنه لم يجر أي محادثات مع ترامب بعد زيارته للصين ، مضيفا " أنه منفتح على المحادثات معه".

وقال بوتين في كلمة له : لا جدوى من وجود عسكريين أجانب في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق حول سلام مستدام .وإذا ظهرت أي قوات أجنبية في أوكرانيا، فستكون أهدافا مشروعة لهزيمتها.

وأضاف بوتين: سنحترم الاتفاقيات والضمانات الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا التي سيتم التوصل إليها وروسيا ستلتزم التزامًا كاملا باتفاقيات السلام بشأن أوكرانيا عند التوصل إليها.

وأردف بوتين: لم يناقش أحدٌ الضمانات الأمنية مع روسيا بجدية حتى الآن واستبعدت كييف مؤخرًا أي اتصالات مع روسيا، لكنها الآن تطلبها و يجب أن تكون الضمانات الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا.

وإستكمل بوتين: مستعد للاتصال مع الجانب الأوكراني، لكنه لا يرى جدوى من ذلك من غير المرجح أن تتوفر الإرادة السياسية في كييف للتوصل إلى اتفاق.

وتابع بوتين: في أوكرانيا، وصل بهم الأمر إلى تدمير النظام القضائي و انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمس مصالح روسيا الأمنية بشكل مباشر.

وزاد بوتين: لكل دولة الحق في الاختيار فيما يخص مجاله الأمني، ولكن ليس على حساب دولة أخرى، وقرار أوكرانيا بشأن الناتو لا يمكن الأخذ فيه دون مراعاة مصالح روسيا

وتابع بوتين: موسكو هي المكان الأمثل لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا وأوكرانيا .موسكو ستضمن أمن الاجتماع مع الجانب الأوكراني في موسكو، ونحن مستعدون لذلك.

وقال بوتين: وفقاً لدستور أوكرانيا، يجب الموافقة على الاتفاقيات المتعلقة بالأراضي عبر استفتاء، ولكن لتحقيقه يحتاج ذلك إلى إلغاء الأحكام العرفية.

وختم بوتين: سيكون من شبه المستحيل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية مع كييف فبعد الانقلاب في أوكرانيا، تولّت السلطة قوى مؤيدة للانضمام إلى حلف الناتو وروسيا لم تعترض قط على مبادئ تكامل أوكرانيا في الاتجاه الأوروبي.