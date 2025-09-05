قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يهدد : إذا ظهرت أي قوات أجنبية في أوكرانيا فستكون أهدافا مشروعة لهزيمتها

بوتين
بوتين
محمود نوفل


أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه  لا توجد لديّه أي مشاكل في التواصل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ، مشيرا إلى أنه لم يجر أي محادثات مع ترامب بعد زيارته للصين ، مضيفا " أنه منفتح على المحادثات معه".

وقال بوتين في كلمة له : لا جدوى من وجود عسكريين أجانب في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق حول سلام مستدام .وإذا ظهرت أي قوات أجنبية في أوكرانيا، فستكون أهدافا مشروعة لهزيمتها.

وأضاف بوتين: سنحترم الاتفاقيات والضمانات الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا التي سيتم التوصل إليها وروسيا ستلتزم التزامًا كاملا باتفاقيات السلام بشأن أوكرانيا عند التوصل إليها.

وأردف بوتين: لم يناقش أحدٌ الضمانات الأمنية مع روسيا بجدية حتى الآن واستبعدت كييف مؤخرًا أي اتصالات مع روسيا، لكنها الآن تطلبها و يجب أن تكون الضمانات الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا.

وإستكمل بوتين: مستعد للاتصال مع الجانب الأوكراني، لكنه لا يرى جدوى من ذلك من غير المرجح أن تتوفر الإرادة السياسية في كييف للتوصل إلى اتفاق.

وتابع بوتين:  في أوكرانيا، وصل بهم الأمر إلى تدمير النظام القضائي و انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمس مصالح روسيا الأمنية بشكل مباشر.

وزاد بوتين: لكل دولة الحق في الاختيار فيما يخص مجاله الأمني، ولكن ليس على حساب دولة أخرى، وقرار أوكرانيا بشأن الناتو لا يمكن الأخذ فيه دون مراعاة مصالح روسيا

وتابع بوتين: موسكو هي المكان الأمثل لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا وأوكرانيا .موسكو  ستضمن أمن الاجتماع مع الجانب الأوكراني في موسكو، ونحن مستعدون لذلك.

وقال بوتين: وفقاً لدستور أوكرانيا، يجب الموافقة على الاتفاقيات المتعلقة بالأراضي عبر استفتاء، ولكن لتحقيقه يحتاج ذلك إلى إلغاء الأحكام العرفية.

وختم بوتين: سيكون من شبه المستحيل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية مع كييف  فبعد الانقلاب في أوكرانيا، تولّت السلطة قوى مؤيدة للانضمام إلى حلف الناتو وروسيا لم تعترض قط على مبادئ تكامل أوكرانيا في الاتجاه الأوروبي.

بوتين ترامب أوكرانيا حلف الناتو الأحكام العرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

بالصور

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب
مي كساب
مي كساب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد