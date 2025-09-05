قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بوتين: لابد من وجود قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة
الأرصاد تحذر من رياح وأمواج عالية على شواطئ مطروح والعلمين اليوم
بأمر ترامب.. وزارة الدفاع تتحول إلى الحرب
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025
سامسونج تكشف رسميا عن Galaxy S25 FE.. مزايا رائدة بسعر أقل
مجلس الوزراء: العلمين الجديدة أيقونة عمرانية على ساحل المتوسط
ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
رضا عبد العال: ريبيرو اتظلم في الأهلي
انفجار يلوح في الأفق| علماء يحذرون من استيقاظ الثقب الأسود
زيلينسكي: بوتين يستقوى بالصين ويتفاخر بزيارتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: لابد من وجود قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة

بوتين وترامب
بوتين وترامب
محمود نوفل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تضع أي عقبات أمام أي جهة ولم تتجاهل أحدًا ، مشددا على ضرورة وجود  قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وأوضح بوتين في كلمة له أمام منتدي الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك أن  روسيا والولايات المتحدة قادرتان على العمل معًا في القطب الشمالي.

وذكر  بوتين أن العديد من الشركات في الولايات المتحدة ترغب في استئناف العمل مع روسيا، مضيفا"  روسيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة في ألاسكا في حال اتخاذ القرارات السياسية المناسبة.

وفي سياق آخر ؛ قال بوتين: احتياطيات الفحم في الشرق الأقصى تكفي لـ 900 عام و إذا استُخدمت موارد الفحم بكفاءة في السوق المحلية، فلن تواجه الصناعة صعوبات بسبب الظروف الخارجية.

وقال بوتين أيضا: "قوة سيبيريا-2" أحد أكبر مشاريع الطاقة في العالم حيث كانت المفاوضات حول مشروع "قوة سيبيريا-2" طويلة، والجميع يسعى جاهدا لتحقيق نتيجة.

وختم  بوتين: "قوة سيبيريا-2" مشروع ذو منفعة متبادلة والأسعار في إطاره ذات طبيعة سوقية والأسعار في إطار مشروع "قوة سيبيريا-2" تُحسب فعليا بنفس الصيغة المُستخدمة في عمليات التسليم إلى أوروبا.

روسيا الولايات المتحدة بوتين ألاسكا الفحم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

ترشيحاتنا

المخرج خالد جلال

خالد جلال: عملت مع كبار الفنانين.. وقدمت عروضا مسرحية بميزانيات محدودة

المخرج خالد جلال

كيف ساهمت ورشة مسرح الشباب في مركز الإبداع الفني؟.. فيديو

أحمد رزق

أحمد رزق: صلاح عبد الله حسسني أنه أبويا في حرب الجبالي..ورياض الخولي رايق

بالصور

فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد