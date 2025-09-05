بوتين: لابد من وجود قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تضع أي عقبات أمام أي جهة ولم تتجاهل أحدًا ، مشددا على ضرورة وجود قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وأوضح بوتين في كلمة له أمام منتدي الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك أن روسيا والولايات المتحدة قادرتان على العمل معًا في القطب الشمالي.

وذكر بوتين أن العديد من الشركات في الولايات المتحدة ترغب في استئناف العمل مع روسيا، مضيفا" روسيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة في ألاسكا في حال اتخاذ القرارات السياسية المناسبة.

وفي سياق آخر ؛ قال بوتين: احتياطيات الفحم في الشرق الأقصى تكفي لـ 900 عام و إذا استُخدمت موارد الفحم بكفاءة في السوق المحلية، فلن تواجه الصناعة صعوبات بسبب الظروف الخارجية.

وقال بوتين أيضا: "قوة سيبيريا-2" أحد أكبر مشاريع الطاقة في العالم حيث كانت المفاوضات حول مشروع "قوة سيبيريا-2" طويلة، والجميع يسعى جاهدا لتحقيق نتيجة.

وختم بوتين: "قوة سيبيريا-2" مشروع ذو منفعة متبادلة والأسعار في إطاره ذات طبيعة سوقية والأسعار في إطار مشروع "قوة سيبيريا-2" تُحسب فعليا بنفس الصيغة المُستخدمة في عمليات التسليم إلى أوروبا.