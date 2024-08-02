ضحايا طريق الضبعة... موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة

يقام عزاء المنتجين الراحلين، حسام شوقي – المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى، والمنتج الفنى فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والمنتج الفني تامر فتحي بعد غد الأحد الموافق 4 أغسطس بمسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة المغرب حيث لقى المنتجين الأربعة مصرعهم في حادث سير مروع بطريق الضبعة.

نعت الفنانة هدى الأتربي المنتجان الأربعة فتحي إسماعيل وحسام شوقي ومحمود كمال وتامر فتحي الذين توفوا أمس في حادث سير، حيث نشرت صورة لهم، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: " إلى حصل النهاردة ده أنا مش عارفة استوعبه لحد دلوقتي أما بيكون فيه حد هو سند وضهر للتاني أما واحد فيهم بيموت التاني بيوقف عشان يأخد عزاه ويقوف يأخد دوره عشان اللي ميشي ميبقاش حاسس انو ساب وراه، بس الأربعة في يوم واحد وكلهم كانو بتسندو ببعض أنا مش عارفة".



وتابعت:" فتحي كنت طول عمرك بتحب تتونس بالي بتحبهم ومش بتحب تسيبهم حتي وانت ماشي مشيت معاهم، اشوف وشك بخير يا أطيب قلب قابلتو في حياتي".