أخبار العالم

ترامب قبل قمة الدوحة: على إسرائيل أن تكون حذرة

القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن على إسرائيل أن تكون حذرة وتفكر مليا في من تهاجمه، في إشارة إلى التصعيد الأخير في المنطقة عقب الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين: "يجب فعل شيء تجاه حماس، لكن على إسرائيل أن تتوخى الحذر وتفكر جيدا في عواقب أفعالها"، مشيرا إلى أن التصرفات غير المحسوبة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي بشكل أكبر.

وفي سياق متصل، أكد ترامب أن قطر حليف رائع للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا: "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد شخص رائع، وبلاده شريك مهم لنا في الشرق الأوسط".

هجوم على الدوحة يسبق القمة العربية

تأتي تصريحات ترامب قبيل انعقاد القمة العربية الاستثنائية في الدوحة، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على الدوحة، والذي قالت إسرائيل إنه استهدف "قيادات بارزة في حركة حماس".

وأدانت قطر بشدة الهجوم، حيث قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن "تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي تجلّى في الهجوم الهمجي على الدوحة"، مشددًا على أن "العدوان لا يمكن وصفه إلا بأنه إرهاب دولة".

وأضاف الوزير القطري خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة: "الهجوم الإسرائيلي على الدوحة خلال استضافتها مفاوضات بشأن غزة، يؤكد أن إسرائيل تعمل على إجهاض مسار التفاوض"، مؤكدًا أن "ما يشجعها على ذلك هو عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها".

خرق للسيادة ومبدأ الوساطة

وأشار المسؤول القطري إلى أن "العدوان الإسرائيلي الغادر لم يكن فقط اعتداءً على موقع، بل على مبدأ الوساطة نفسه، وهو ما يُعد خرقًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية".

وشدد على أن "المنطقة لن تنعم بالأمن أو الاستقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، ووقف انتهاكات الاحتلال بحق الدول والسيادة الوطنية".

