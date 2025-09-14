صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الشهيرة أن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين صرحوا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرغب في المخاطرة سياسيًا بسبب رئيس وزراء الاحتلال، أو الدخول في مواجهة كبرى مع بنيامين نتنياهو.

وذكر ترامب أن استهداف حركة حماس في قطر جاء بناءً على رغبته، وهو ما قد يشكل تهديدًا للعلاقات والمصالح الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، تحدثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن نتنياهو استخدم الإطراء للبقاء في حظوة الرئيس ترامب، مشيرين إلى أن سياسة نتنياهو تقوم على المراوغة للحصول على ما يريد من ترامب.

وأضافت وول ستريت جورنال أن القلق بشأن أمن إسرائيل تراجع بعد أن أضعفت خصومها الرئيسيين بشدة، مشيرة إلى حزب الله والحوثيين والمقاومة الفلسطينية، بل وحتى إيران.