المرشد الإيراني: أي خطة بشأن فلسطين دون موافقة شعبها مصيرها الفشل

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، أن أي مبادرة أو خطة تتعلق بالقضية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح ما لم تحظ بموافقة الشعب الفلسطيني.

وقال خامنئي في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" إن "تجاهل الفلسطينيين في أي مفاوضات أو خطط تحدد مستقبلهم، أو فرض قرارات لا تنسجم مع إرادتهم، يجعل تلك المبادرات غير قابلة للتطبيق".

وأضاف: قضية فلسطين ليست قضية إسلامية فحسب، بل إنها قضية إنسانية. الكيان الصهيوني كيان غير شرعي؛ وقد تأسس على أساس باطل".

يأتي ذلك في ظل تصعيد ميداني متواصل، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لاقتحام مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، هاجمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بالسعي إلى "حرب أبدية" لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حياة الأسرى. وأكدت الهيئة أن التاريخ لن يغفر لمن يدعم "التضحية بالأسرى"، كما دعت إلى التوصل لاتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب المستمرة.

من جهته، قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة لن تكون أكثر حرصًا من نتنياهو على مصير الأسرى في غزة، في إشارة إلى تحميل الاحتلال مسؤولية أي تبعات محتملة.