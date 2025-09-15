قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة
إيران تستعد لطرح مبادرات في قمة الدوحة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
القنوت في صلاة الفجر.. اعرف حكمه الشرعي
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
المرشد الإيراني: أي خطة بشأن فلسطين دون موافقة شعبها مصيرها الفشل
بكاء وموتة عظيمة| أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور في أول ظهور بعد وفاة والدها
ترامب قبل قمة الدوحة: على إسرائيل أن تكون حذرة
مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من التهجير الإسرائيلي ويدين العدوان على قطر
أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم
حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال
أخبار العالم

المرشد الإيراني: أي خطة بشأن فلسطين دون موافقة شعبها مصيرها الفشل

القسم الخارجي

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، أن أي مبادرة أو خطة تتعلق بالقضية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح ما لم تحظ بموافقة الشعب الفلسطيني.

وقال خامنئي في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" إن "تجاهل الفلسطينيين في أي مفاوضات أو خطط تحدد مستقبلهم، أو فرض قرارات لا تنسجم مع إرادتهم، يجعل تلك المبادرات غير قابلة للتطبيق".

وأضاف: قضية فلسطين ليست قضية إسلامية فحسب، بل إنها قضية إنسانية. الكيان الصهيوني كيان غير شرعي؛ وقد تأسس على أساس باطل".

يأتي ذلك في ظل تصعيد ميداني متواصل، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لاقتحام مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، هاجمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بالسعي إلى "حرب أبدية" لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حياة الأسرى. وأكدت الهيئة أن التاريخ لن يغفر لمن يدعم "التضحية بالأسرى"، كما دعت إلى التوصل لاتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب المستمرة.

من جهته، قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة لن تكون أكثر حرصًا من نتنياهو على مصير الأسرى في غزة، في إشارة إلى تحميل الاحتلال مسؤولية أي تبعات محتملة.

