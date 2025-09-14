قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ايران تنتقد بيان مجموعة السبع وتصفه باتهامات "لا أساس لها من الصحة"

أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الادعاءات "الواهية وغير المسؤولة" التي وجهت ضد طهران في بيان صادر عن أعضاء آلية الاستجابة السريعة لمجموعة السبع (RRM) وأعضائها المنتسبين.


ونددت الخارجية الإيرانية- في بيان صدر اليوم الأحد- باتهامات مجموعة السبع ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة ومجرد محاولة لصرف الانتباه، مشددة على أن توجيه اتهامات باطلة للمسؤولين عن حماية الأمن القومي الإيراني يعد تحريفا صارخا للحقائق، حسبما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.


وأكد البيان، ضرورة محاسبة الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين على دورهم المدمر في تعريض الاستقرار الإقليمي والعالمي للخطر، لا سيما تورطهم في انتهاكات النظام الإسرائيلي الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين، فضلا عن دعمهم للجماعات الإرهابية.


وأضاف البيان أنه في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل- بدعم كامل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الراعية للبيان المعادي لإيران- مجازر وإبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشن حروبا مستمرة ضد دول المنطقة، فإن إصدار مثل هذه البيانات المعادية لإيران لا يخدم سوى صرف انتباه الرأي العام عن "جريمة القرن" والتغطية على تورط الجهات الراعية في الإبادة الجماعية.


وكانت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قد أدانت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إيران، قائلة إن "طهران تمارس قمعا عابرا للحدود وهجمات على المعارضين السياسيين في دول أخرى".

