ما حكم الصلاة باتجاه القبلة الخاطئ؟.. الأزهر للفتوى: عليه إعادتها في هذه الحالة
المهندس محسن صلاح يشيد بأداء فريق كرة اليد بنادي المقاولون العرب
تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد
إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.. محافظة القاهرة: إزالة 3 أعمال بناء أدوار بدون ترخيص بمدينة الأمل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
أخبار العالم

إيران تدعو لتحالف عسكري للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي

هاجر رزق

دعا عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران والقائد الاسبق لحرس الثورة الاسلامية اللواء محسن رضائي الى انشاء تحالف عسكري للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي.


و قال اللواء رضائي كتب في تدوينة على منصة اكس اليوم السبت: قبل أن يذهب كيان الاحتلال إلى كل دولة في المنطقة على حدة، يجب الوقوف أمامه بتشكيل تحالف عسكري.

واضاف اللواء رضائي: إذا لم يؤد اجتماع مؤتمر الدول الإسلامية إلى عمل فعلي ردا على العدوان الصهيوني على خمس دول إسلامية والإبادة الجماعية في غزة، فإن السعودية وتركيا والعراق يجب أن تنتظرا أيضا مقاتلات وقنابل هذا الكيان.. قبل أن يذهب الكيان إلى كل دولة في المنطقة على حدة، يجب الوقوف أمامه بتشكيل تحالف عسكري.

مصلحة النظام ايران الثورة الاسلامية تحالف عسكري الاحتلال العدوان الصهيوني الإبادة الجماعية الكيان

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

