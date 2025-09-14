إيران تدعو لتحالف عسكري للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي

دعا عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران والقائد الاسبق لحرس الثورة الاسلامية اللواء محسن رضائي الى انشاء تحالف عسكري للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي.



و قال اللواء رضائي كتب في تدوينة على منصة اكس اليوم السبت: قبل أن يذهب كيان الاحتلال إلى كل دولة في المنطقة على حدة، يجب الوقوف أمامه بتشكيل تحالف عسكري.

واضاف اللواء رضائي: إذا لم يؤد اجتماع مؤتمر الدول الإسلامية إلى عمل فعلي ردا على العدوان الصهيوني على خمس دول إسلامية والإبادة الجماعية في غزة، فإن السعودية وتركيا والعراق يجب أن تنتظرا أيضا مقاتلات وقنابل هذا الكيان.. قبل أن يذهب الكيان إلى كل دولة في المنطقة على حدة، يجب الوقوف أمامه بتشكيل تحالف عسكري.