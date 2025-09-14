جيش الاحتلال يقتحم منزل أحد صناع فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة أوسكار

نشر الصحفي والمخرج السينمائي الإسرائيلي يوفال أبراهام، المشارك في إنتاج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2024 "لا أرض آخرى", تصريحات على منصة X مساء أمس، تحدث فيها عن اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمنزل الصحفي والناشط الفلسطيني باسل عدرا في قرية الطواني جنوب الخليل.

وكتب أبراهام في منشوره:

"هاجم مستوطنون من جماعة أولاد التلال سكان قرية الطواني في وقت سابق من اليوم، وفي هذه اللحظات يقتحم الجيش منزل باسل عدرا، صحفي البرامج الحوارية المحلي وشريكي في إنتاج فيلم لا أرض آخرى".

رد الجيش الإسرائيلي

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن اعتقال عدرا جاء للاشتباه في مشاركته برشق الحجارة، دون التطرق إلى مزاعم اعتداءات المستوطنين.

وأضاف: "ورد بلاغ عن قيام عدد من الإرهابيين برشق مدنيين إسرائيليين بالحجارة قرب قرية التواني، ما أسفر عن إصابة مدنيين إسرائيليين تم نقلهم لتلقي العلاج، وعلى الفور هرعت قوات الأمن إلى الموقع تجري تحقيقا مع المشتبه بهم".



حوادث سابقة

وتعتبر هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها؛ فقبل نحو ستة أشهر ، اعتقل المخرج حمدان بلال، المشارك أيضا في الفيلم، بالاتهام ذاته قبل أن يُطلق سراحه بعد 24 ساعة.

وفي مارس الماضي، تعرض بلال للاعتقال مجددا خلال هجوم شنه مستوطنون على قرية سوسيا، حيث أكد شهود عيان لشبكتي CNN ووكالة IP أن الهجوم جرى بحضور جنود إسرائيليين، وقد أُفرج عنه في أقل من يوم، فيما صرح لاحقا أنه احتُجز معصوب العينين وتعرض للضرب.

وحظيت الحادثة بتغطية واسعة في وسائل إعلام دولية، بينها نيويورك تايمز، واشنطن بوست، أسوشيتد برس، بي بي سي، سي إن إن، إضافة إلى موقعي الترفيه فارايتي وديدلاين.

ويوثق فيلم "لا أرض آخرى" معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، بمشاركة الصحفي يوفال أبراهام والناشط الفلسطيني باسل عدرا، وأُنتج كعمل فلسطيني نرويجي مستقل بعيدا عن أي دعم إسرائيلي رسمي.