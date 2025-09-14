قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يقتحم منزل أحد صناع فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة أوسكار

فيلم لا أرض أخرى
فيلم لا أرض أخرى
فرناس حفظي

نشر الصحفي والمخرج السينمائي الإسرائيلي يوفال أبراهام، المشارك في إنتاج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2024 "لا أرض آخرى", تصريحات على منصة X مساء أمس، تحدث فيها عن اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمنزل الصحفي والناشط الفلسطيني باسل عدرا في قرية الطواني جنوب الخليل.

وكتب أبراهام في منشوره:
"هاجم مستوطنون من جماعة أولاد التلال سكان قرية الطواني في وقت سابق من اليوم، وفي هذه اللحظات يقتحم الجيش منزل باسل عدرا، صحفي البرامج الحوارية المحلي وشريكي في إنتاج فيلم لا أرض آخرى".

رد الجيش الإسرائيلي

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،  إن اعتقال عدرا جاء للاشتباه في مشاركته برشق الحجارة، دون التطرق إلى مزاعم اعتداءات المستوطنين.

وأضاف: "ورد بلاغ عن قيام عدد من الإرهابيين برشق مدنيين إسرائيليين بالحجارة قرب قرية التواني، ما أسفر عن إصابة مدنيين إسرائيليين تم نقلهم لتلقي العلاج، وعلى الفور هرعت قوات الأمن إلى الموقع تجري تحقيقا مع المشتبه بهم".


حوادث سابقة

وتعتبر  هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها؛ فقبل نحو ستة أشهر ، اعتقل المخرج حمدان بلال، المشارك أيضا في الفيلم، بالاتهام ذاته قبل أن يُطلق سراحه بعد 24 ساعة.
وفي مارس الماضي، تعرض بلال للاعتقال مجددا خلال هجوم شنه مستوطنون على قرية سوسيا، حيث أكد شهود عيان لشبكتي CNN ووكالة IP أن الهجوم جرى بحضور جنود إسرائيليين، وقد أُفرج عنه في أقل من يوم، فيما صرح لاحقا أنه احتُجز معصوب العينين وتعرض للضرب.

وحظيت الحادثة بتغطية واسعة في وسائل إعلام دولية، بينها نيويورك تايمز، واشنطن بوست، أسوشيتد برس، بي بي سي، سي إن إن، إضافة إلى موقعي الترفيه فارايتي وديدلاين.

ويوثق فيلم "لا أرض آخرى"  معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، بمشاركة الصحفي يوفال أبراهام والناشط الفلسطيني باسل عدرا، وأُنتج كعمل فلسطيني نرويجي مستقل بعيدا عن أي دعم إسرائيلي رسمي.

ل باسل عدرا الناشط الفلسطيني المخرج السينمائي الإسرائيلي الفيلم الوثائقي لا أرض آخر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

ترشيحاتنا

بيراميدز

إعلامي يطرح سؤلاً للجماهير بشأن مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

الزمالك

تحرك قوي من إدارة الزمالك لحل أزمة مستحقات اللاعبين

استاد المقاولون العرب جاهز لمواجهة الأهلي وإنبي ..شاهد

استاد المقاولون العرب جاهز لمواجهة الأهلي وإنبي ..شاهد

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد