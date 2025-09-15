إيران تستعد لطرح مبادرات في قمة الدوحة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

أعلن مهدي سنائي، المساعد السياسي في مكتب الرئاسة الإيرانية، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيشارك في قمة الدوحة، المقررة يوم الاثنين، بطرح مجموعة من المبادرات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وأوضح سنائي أن "تصاعد التوترات في المنطقة، على خلفية العدوان الأخير على إيران والهجوم الذي طال قطر، أدى إلى رفع مستوى التأهب الإقليمي، مما يستدعي تحركاً عاجلاً نحو إيجاد آليات إقليمية وإسلامية لضمان الاستقرار والأمن المستدام".

وأضاف أن طهران تأمل أن تسفر هذه التطورات عن بلورة حلول إقليمية ترتكز على التكامل بين الدول الإسلامية، بما يسهم في إعادة السلام للمنطقة ويشكل رادعاً فعّالاً أمام الممارسات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إيران لطالما شددت على أهمية التعاون بين دول الخليج والشرق الأوسط لتحقيق أمن حقيقي ومستقر، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وختم سنائي بالقول إن الرئيس الإيراني سيقدم خلال القمة "مقترحات محددة وعملية"، معرباً عن أمله في أن تثمر القمة عن قرارات بناءة تدعم الأمن الإقليمي وتواجه الاعتداءات بفعالية.