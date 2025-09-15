بكاء وموتة عظيمة| أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور في أول ظهور بعد وفاة والدها

مات موتة عظيمة| بكاء ريهام عبد الغفور بسبب تذكر والدها الراحل

أطلقت دموع الفنانة ريهام عبد الغفور، تصريحات هامة خلال لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الأحد، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

تساقطت دموع الفنانة ريهام عبد الغفور، اثناء تذكرها والدها الراحل، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد.

وقالت ريهام عبد الغفور، إن بابا مات بشكل مفاجئ وكلمته قبلها بثلاث دقائق، وابويا رجل عظيم وما موتة عظيمة.

وتابعت الفنانة ريهام عبد الغفور، أن فجأة عرفت أنه عمل حادثة وامي كانت معاه كمان، والمفاجأة كانت مرعبة عليا، وبابا مشي من غير ما يطلب من حد كوباية مياه.

واكملت ريهام عبد الغفور، أن والدي كان بيعمل كل حاجة بطلف وحنية وكان رحل متعاون ويعمل كل شيء في الدنيا.

في حوار كشفت فيه عن الكثير من الأسرار، تحدثت الفنانة ريهام عبد الغفور عن تجربتها الاستثنائية في مسلسل "ظلم المصطبة"، مؤكدة أن تجسيدها لشخصية "بسمة" كان بمثابة عودة حقيقية لها إلى عالم التمثيل بعد انقطاع دام قرابة العام والنصف، واجهت خلاله تحديات نفسية وشخصية عميقة.

وأوضحت ريهام عبد للغفور ، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها صاحبة السعادة المذاع على قناة دي إم سي أن الفترة التي سبقت المسلسل كانت قاسية، حيث مرت بحالة نفسية وصفتها بأنها كانت تشعر فيها بأنها "غير موجودة"، مما جعلها مترددة وخائفة من خوض أي تجربة فنية جديدة.

لكن مشروع "ظلم المصطبة" كان بمثابة طوق النجاة الذي جذبها بقوة للعودة، حيث قالت: "عندما عُرض عليّ العمل، كان المشروع بأكمله محفزًا للغاية، من النص القوي إلى فريق العمل والمخرج هاني خليفة الذي كنت بحاجة للدقة التي يتمتع بها لأستعيد ثقتي بنفسي مجددًا".

ولم تكن رحلة التحضير للشخصية سهلة، فقد واجهت ريهام عبد الغفور تحديات كبيرة ومتعددة، كان أبرزها ضرورة إتقان لهجة أهل دمنهور المعقدة، وهو ما استدعى تدريبًا طويلًا ومكثفًا لتقديمها بواقعية دون مبالغة، ولم تقتصر الصعوبات على ذلك، بل امتدت لتشمل المشاهد العنيفة التي جمعتها بالفنان فتحي عبد الوهاب، والتي تطلبت أداءً جسديًا ونفسيًا مرهقًا، إضافة إلى الهزة الكبيرة التي تعرض لها فريق العمل بعد انسحاب المخرج هاني خليفة في منتصف التصوير، وهو ما تطلب منهم جميعًا التكاتف ومساندة بعضهم البعض لاستكمال العمل بنجاح.

وأشارت ريهام إلى أن شخصية "بسمة" لم تكن مجرد ضحية مستسلمة، بل كانت امرأة قوية تعرف كيف تواجه وتدافع عن نفسها رغم الظروف القاسية، مما جعل الدور مركبًا ومليئًا بالتحولات التي أرهقتها كممثلة ولكنها أمتعتها في الوقت ذاته.

وفي ختام حديثها، وجهت ريهام عبد الغفور التحية لكل زملائها في المسلسل، وعلى رأسهم إياد نصار وفتحي عبد الوهاب، مؤكدة أن روح التعاون والتفاهم بين فريق العمل كانت السبب الرئيسي في تجاوز كل الصعاب وتقديم عمل فني مميز نال إعجاب الجمهور والنقاد.

وفي السياق نفسه أشارت الى انها كانت تعشق التمثيل في سن صغير، قائلة :"كنت بحب التمثيل منذ الصغر وكنت بمثل مع أي حاجة وكنت بمثل مع الكوباية وامي قلقت وودتني لدكتور للاطمئنان علي".

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، تفاصيل جديدة عن دروها في مسلسل ظلم المصطبة، مشيرة إلى أن هذا العمل من الأعمال الفنية الهامة في مشوارها الفني.



واضافت ريهام عبد الغفور، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن :"مسلسل ظُلم المصطبة مش مجرد دور ده كان رحلة علّمتني أثق في نفسي من جديد".

وتابعت الفنانة ريهام عبد الغفور، أن مسلسل ظلم المصطبة جمهورُه كان أكبر، واتعرض بشكل واسع، وكان خطوة مهمة بالنسبة لي بعد الغياب".

وتابعت ريهام عبد الغفور، أن :"كان الموضوع صعب جدًا العود للتمثيل بعد وفاة والدي، و كنت متخوفة وحاسة أني مش هعرف أقول الكلام أو أعيش الشخصية، لكن في ناس كتير وقفوا جنبي وساعدوني أتجاوز المحنة".



وحلت النجمة المتألقة ريهام عبد الغفور، اليوم الأحد، ضيفة علي الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "dmc" في حلقة مميزة من بين البساطة والبهجة.

وتتحدث ريهام عبدالغفور خلال اللقاء عن محطات هامة في مشوارها الفني، وكيف استطاعت أن تختار أدوارها بعناية لتترك بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية، كما تشارك جمهورها جانبًا من حياتها الشخصية وكواليس نجاحاتها الأخيرة مؤكدة أن سر تميزها هو الإخلاص في العمل والبحث الدائم عن الأدوار المختلفة وغير التقليدية.

وتتسم الحلقة بروح من العفوية والضحك، حيث أعادت إسعاد يونس جمهورها للتعرف أكثر على شخصية ريهام بعيدًا عن الكاميرات، لتكشف عن ملامح إنسانة صادقة وموهوبة في آن واحد.

وتألقت مؤخرا، ريهام عبد الغفور خلال موسم دراما رمضان 2025، في مسلسل ظلم المصطبة، الذي عرض في النصف الثاني من الشهر الكريم.

ظلم المصطبة دارت أحداثه في أجواء ريفية داخل مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث تتناول الأحداث تأثير بعض العادات والتقاليد المتوارثة على حياة الأهالي، وكيف تصبح هذه الموروثات حكما فاصلا في كثير من القضايا.