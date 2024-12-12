جمال رائف: مصر تتبنى سياسة خارجية متزنة ومنفتحة على الجميع

علق الكاتب والباحث السياسي جمال رائف على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية التي شملت الدنمارك والنرويج وايرلندا مؤخرا.

وقال جمال رائف خلال حواره مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور" أن مصر تتبنى دبلوماسية متزنة ومنفتحه على الجميع تخدم احتياجات الداخل المصري وتلبي متطلباته.

تعميق العلاقات

وتابع جمال رائف أن مصر تحاول تعميق علاقتها مع جميع الدول لا سيما دول الاتحاد الاوروبي كونها الشريك التجاري الأول للدوله المصرية لافتا إلى أن نسبه 36% من الصادرات المصريه تذهب إلى الاتحاد الاوروبي.

وأضاف الباحث السياسي العلاقات الاقتصاديه هي مرآة العلاقات السياسية فكلما كانت العلاقات الاقتصاديه أفضل كلما كان مردودها إيجابى على العلاقات السياسية.