وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لردع كل من يهدد أمن مصر

إلتقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع , والذى يأتى فى إطار تعزيز مسارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي.

تناول اللقاء إستعراض الأوضاع الحالية والتحديات التى تواجه الأمن القومي المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة.

وزير الدفاع

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة أعرب خلالها عن إعتزازه وتقديره لأعضاء اللجنة ، مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التى تطرأ على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم دور اللجنة فى دعم ركائز الأمن القومي بإعتبارهم ممثلى مختلف أطياف الشعب المصرى العظيم، مؤكداً على جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وإستقرارها.

وأعرب النائب أسامة كامل منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ فى كلمته عن تقدير الشعب المصرى لما تقوم به القوات المسلحة من جهود وتضحيات لحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، فضلاً عن دورها فى دعم مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات.