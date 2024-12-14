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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة "كروس أوفر" من هيونداي في الإمارات .. بالأسعار

هيونداي كريتا 2025
هيونداي كريتا 2025
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تعتبر السيارة هيونداي كريتا واحدة من أرخص السيارات المقدمة من العلامة الكورية داخل سوق الإمارات، وذلك عن الفئة الرياضية التي تنتمي إلى طرازات الكروس أوفر، حيث تبدأ أسعارها من 68.200 درهم إماراتي لموديلات 2025.

الأداء الفني لسيارة هيونداي كريتا 2025

 

تعتمد سيارة هيونداي كريتا 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، و144 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

هيونداي كريتا 2025

تسارع السيارة هيونداي كريتا 2025 

 

تنطلق السيارة هيونداي كريتا 2025 من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومترا في الساعة.

هيونداي كريتا 2025

تصميم وأبعاد هيونداي كريتا 2025

 

  • قاعدة عجلات 2.610 م.
  • طول كلي 4.315 م.
  • عرض كلي 1.790 م.
  • ارتفاع كلي 1.630 م.
هيونداي كريتا 2025

تجهيزات السيارة هيونداي كريتا 2025

 

تضم السيارة هيونداي كريتا 2025 عددا من التجهيزات تتضمن وسائل الحماية والرفاهية منها، حساسات ركن، كاميرا، شاشة داخلية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، محدد سرعة، فتحة سقف، مرايا كهربائية جانبية، قفل مركزي، ريموت تحكم، منافذ طاقة.

هيونداي كريتا 2025

كما زودت السيارة هيونداي كريتا 2025 بنظام ترفيهي صوتي، مكيف هواء، وسائد هوائية AIRBAGS، فرامل ABS وEBD، ونظام الثبات الالكتروني، مساعد الفرامل BA، إنذار، نظام إيموبليزر ضد السرقة، جنوط رياضية، مصابيح ضباب.

هيونداي كريتا 2025

سعر هيونداي كريتا 2025 في السوق الإماراتي

 

تقدم السيارة هيونداي كريتا 2025 في الامارات عبر فئتين من التجهيزات، الأولى بسعر 68,200 درهم، بينما يقدر سعر الفئة الثانية بحوالي 77,500 درهم إماراتي.

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