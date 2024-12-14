فى ذكراه.. سبب وفاة أحمد راتب وحكايته مع الزعيم عادل إمام

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان أحمد راتب الذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخه السينما والتلفزيون ونرصد فى التقرير التالى أبرز المحطات الفنية والشخصية فى حياة الفنان الراحل.

مشوار أحمد راتب الفنى

بدأ الفنان أحمد راتب مشواره الفني مبكرًا وهو ما يزال في الجامعة عن طريق اشتراكه في فرقة التمثيل، والذي استطاع أن يكون عضوًا بارزًا فيها.

تخرج الفنان أحمد راتب في كلية الهندسة، إلا أن موهبته الفنية جرفته إلى معهد الفنون المسرحية ليحصل على بكالوريوس المعهد ويشق طريقه نحو الأضواء.

وعلى خشبة مسرح الطليعة لمع أحمد راتب بالتوازي مع تجسيد بعض الأدوار الصغيرة من خلال العديد من الأفلام السينمائية.

لفت أحمد راتب الأدوار إليه كممثل كوميدي من الطراز الأول من خلال مسرحية "سك على بناتك" أمام الكوميديان الأكبر فؤاد المهندس.

شارك الفنان أحمد راتب في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل: "فجر"، "بلاد الغربة"، "الأبطال"، فضلا عن دوره الشهير "السحت" في مسلسل "المال والبنون".

تزوج الفنان أحمد راتب من ابنة خاله، وأثمر الزواج عن ثلاث بنات: لمياء، لبنى، ولميس.

تجربة أحمد راتب مع عادل إمام

قدّم أحمد راتب مع الزعيم عادل إمام ثنائيا لافتا من خلال العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة مثل "الإرهابي"، "طيور الظلام"، "واحدة بواحدة"، "بخيت وعديلة" وغيرها من الأعمال الهامة.

وتحدث أحمد راتب عن تعاونه مع الزعيم فى لقاء نادر قائلا : "أنا مش هتكلم عن عادل إمام الفنان .. لأن الناس كلها بتتكلم عليه .. حوالي 200 مليون عربي بيتكلموا عنه ومش هتكلم عن عادل إمام ومواقفه الوطنية ومصريته الصميمة .. أنا هتكلم عن عادل إمام “قدم السعد” واللي شاف فيلم " النمر والأُنثى" وشاف فيه ولد صغير كان بيمثل جمب عادل إمام، اسمه ماهر عصام .. يشوف دلوقتي ماهر عصام اللي بقى نجم .. أي طفل مثل مع عادل إمام .. أصبح نجما كبيرا حالياً".

وأكمل أحمد راتب قائلاً: "أي ممثل فينا مثل جمب عادل إمام، ربنا فتحها عليه من وسع .. صورتي مع عادل إمام علقتها في غرفتي في المنزل، وفي غرفتي في العمل .. لازم أحطها في أي مكان بتواجد فيه لأن عادل إمام رمز التفاؤل بإن مصر بخير وفنها علطول بخير.. عادل إمام هو قدم السعد .. ربنا يخليه ويحفظه لينا يارب .. ربنا يسعدك .. ودائماً موفق .. وبتسعد مصر كلها .. واحنا بنحبك أوي .. ومش عارفين نقولك إيه ولا إيه".

سبب وفاة أحمد راتب

وبحسب ما يحكي المقربون من الفنان الراحل فإنه أصيب ببعض الآلام في الصدر وبعد الكشف الطبي تبين إصابته بمياه على الرئة كان ذلك في أثناء عرض مسرحيته "بلد السلطان" .

وصف الطبيب للفنان أحمد راتب بعض الأدوية التي من شأنها إزالة المياه من على الرئة في الحال والتخلص منها في حال مداومته على تعاطي هذه الأدوية ولكن نسي الطبيب أن يخبره بموعد التوقف عن تناولها لأنها من شأنها أن تتخلص من المياه الضرورية والمفيدة في الجسم في حال استعمالها لأكثر من ثلاثة أشهر وتحديداً بعد التخلص من المياه الزائدة وهو الخطأ الذي دفع راتب حياته ثمناً له.