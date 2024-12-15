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إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي

الهيئة العامة للتأمين الصحي
الهيئة العامة للتأمين الصحي
عبدالصمد ماهر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من 16 مشروع تطوير كلي وجزئي ورفع كفاءة بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال عام 2024، وذلك في إطار خطة الهيئة الاستراتيجية للتوسع وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشاريع التي تم الانتهاء منها بينها (أعمال وحدة القلب المفتوح بمستشفى جمال عبد الناصر، ومشروع رفع كفاءة مستشفى بنها، واستلام مشروع مبنى عيادات السويس، واستلام عيادة بسيون، وإنشاء امتداد عيادة أحمد عرابي بكفر الزيات، وصيانة ورفع كفاءة الرعايات والعمليات مستشفى أطفال مصر، وتطوير الرعاية المركزة وجناح العمليات بمستشفى النصر حلوان).

منظومة الحجز الالكتروني

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن خطة الهيئة الاستراتيجية للتوسع وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تضمنت تطوير منظومة الحجز الالكتروني، حيث تم تفعيلها بعدد 250 عيادة تغطي 19 فرع، على مستوى المحافظات، لافتاً إلى إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني.

وتابع «مصطفى» أنه تم تطوير منظومة القرارات، حيث تم إصدار 16 مليون قرار مميكن، مشيراً إلى ميكنة منظومة خطابات عدم الانتفاع، حيث تم إصدار أكثر من مليون و400 خطاب عدم انتفاع مميكن، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز الجهود لتطوير الخدمات الصحية وتعزيز مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية ومتكاملة لهم.

الصحة الخدمات الطبية مشروع تطوير القلب المفتوح مستشفى أطفال مصر المنشآت الطبية عيادات السويس مستشفى النصر حلوان الهيئة العامة للتأمين الصحي

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